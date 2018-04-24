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Муниципальных служащих Самарской области познакомили с новшествами цифровой экономики
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Муниципальных служащих Самарской области познакомили с новшествами цифровой экономики 

ТРК Губерния 1 час назад
Технологии, которые уже давно стали привычными, и те, что только стоят на пороге широкого внедрения в повседневную жизнь. Каким образом они могут быть полезны городам Самарской области, рассказывают специалисты. В университете «МИР» стартовал спецсеминар «Роль и место цифровой экономики в муниципальном управлении». Продолжит Кирилл Козин.
Административные интернет-площадки, электронные очереди и запись — эти и многие другие информационные технологии уже действуют на территории региона. Задача семинара — повысить компетенции и эффективность работы муниципальных служащих, познакомить их с новшествами цифровой экономики. Ведь что было актуально сегодня, завтра уже может стать устаревшим.
Слушатели — представители городского округа Самара и пяти муниципалитетов региона.
Все участники семинара за два дня прослушают курс лекций и пройдут практику. Учебная программа рассчитана на 18 часов. Подобные занятия для муниципальных служащих сейчас проводятся по всей России.
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