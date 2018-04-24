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Скопище черепах обнаружили в частном доме на Мадагаскаре
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Скопище черепах обнаружили в частном доме на Мадагаскаре 

360tv.ru 2 часа назад
В одном из частных домов на Мадагаскаре правоохранители и зоозащитники обнаружили около десяти тысяч черепах. Сигналом к обыску послужил смрад, исходящий из дома, сообщил Life.
Тревогу забили соседи, которые пожаловались экологам и полицейским. Когда сотрудники зашли в дурно пахнущий дом, то обнаружили, что он буквально битком забит лучистыми черепахами. По словам свидетелей, животные находились даже в ванной и на кухне. Их было так много, что места для них не хватало, и из-за тесноты они были лишены возможности двигаться.
Полицейские задержали троих подозреваемых, но судя по масштабу преступления (лучистые черепахи считаются редким видом, и торговля ими, а также их вывоз за пределы Мадагаскара запрещен) в деле может быть замешан целый синдикат.
Измученным животным окажут медицинскую помощь и пристроят в приюты.
Ученые в ходе исследований пришли к выводу, что в ходе эволюции черепахи научились выполнять передними лапками довольно много действий, в том числе есть, наносить удары с целью защиты, держать предметы, плавать, передвигаться по суше, рыть землю.
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