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В Новгородской облдуме поддержали возврат прямых выборов мэра
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В Новгородской облдуме поддержали возврат прямых выборов мэра 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: Главный региональный
Комитет Новгородской областной думы по законодательству и местному самоуправлению поддержал возврат прямых выборов мэра в Великом Новгороде. Как сообщил автор соответствующей поправки, вице-спикер регионального парламента Алексей Чурсинов, трое из пяти присутствующих на заседании депутатов проголосовали «за».
«Первый редут на пути возврата прямых выборов мэра преодолен!», — прокомментировал Чурсинов.
Как сообщил депутат ИА REGNUM, итог голосования удивил и его самого. Однако даже в официальном пресс-релизе, который распространил по итогам заседаний комитетов информационный отдел Новгородской областной думы, также заявлено, что проект областного закона, предложенный Чурсиновым, поддержан.
Голосование по законопроекту состоится на очередном заседании Новгородской областной думы.
«Невские новости» ранее писали, что новгородцы в соцсетях оценили эффективность деятельности градоначальника по шкале от 1 до 10. Также горожане высказали свои претензии и предложения по улучшению качества жизни в Великом Новгороде.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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