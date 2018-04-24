Член президиума Боснии: РФ заинтересована в связях между двумя странами

Россия полностью поддерживает соблюдение Дейтонских мирных соглашений и целостность Боснии и Герцеговины (БиГ), заинтересована в развитии и укреплении связей между нашими государствами. Об этом сегодня заявил сербский член Президиума БиГ Младен Иванич после встречи с главой Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко , находящейся с официальным двухдневным визитом в Боснии и Герцеговине.

"Визит Матвиенко показывает всю заинтересованность России в нашем регионе, что для нас очень значимо, особенно с учетом того, что российская сторона настаивает на подписании нескольких экономических договоров с БиГ, способных придать дополнительный импульс двусторонним отношениям", — отметил Иванич.

Политик также указал на важность для Боснии данного визита, обозначив его как один из самых значительных с момента подписания Дейтонских соглашений в 1995 году.

"Все то, что было сказано в ходе этого визита о БиГ и что нас должно интересовать — было более чем конкретно", — считает член президиума БиГ, добавляя, что и сам неоднократно заявлял о необходимости сворачивания Аппарата Высокого представителя в стране.

Напомним, что делегация Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко прибыла накануне с официальным двухдневным визитом в Боснию и Герцеговину, где россияне встретились с руководством страны и Республики Сербской (РС).

В понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Сараево обозначила готовность России к дальнейшему развитию дружеских двусторонних отношений с Боснией, а также разъяснила позиции Москвы по ключевым проблемам на международной арене.

"Балканы для нас — это не просто географическое или политическое понятие. Нас связывают многовековая общая история, культура, язык и религия, — подчеркнула Матвиенко. — Эти фундаментальные основы помогают совместно открывать новые горизонты взаимодействия и искать ответы на сложные вызовы современности".

По словам политика, турбулентность на мировой арене не обходит стороной и Балканы, а Россия же придает особое значение поддержанию мира, безопасности и стабильности в этом регионе.

"Мы выступаем против попыток прочерчивания в регионе новых разделительных линий, — добавляет спикер Совета Федерации. — Недавнее оформление присоединения Черногории НАТО против воли практически половины граждан этой страны стало грубейшим нарушением основополагающих принципов современной демократии. Этот шаг ведет лишь к дальнейшей дестабилизации положения в регионе, подрывает систему европейской безопасности. Сейчас такой же опасный эксперимент пытаются проделать с Македонией ".

Отдельно Матвиенко остановилась на российских оценках ситуации в Боснии и перспективах развития двусторонних отношений между нашими странами.

"Мы искренне ценим независимую, самостоятельную, внешнеполитическую линию вашей страны — в том числе — принципиальный отказ Боснии и Герцеговины присоединиться к нелегитимным ограничительным мерам и санкциям в отношении России. Ваш народ как никто другой на себе испытал навязывание тех или иных решений извне, использование языка силы и ультиматумов и знает им цену", — подчеркнула глава Совета Федерации.

"Россия последовательно выступает за передачу органам власти в Боснии и Герцеговине и энтитетах всей полноты ответственности за происходящее в БиГ и скорейшее упразднение Аппарата Высокого представителя, — считает политик. — Это протекторатное присутствие уже не вписывается в сегодняшние реалии, тормозит общий прогресс боснийского урегулирования. Да и попросту унижает народы БиГ, которым должна быть окончательно возвращена прерогатива распоряжаться своей судьбой и судьбой своей страны".

Между тем Валентина Матвиенко сегодня была удостоена высшей награды Республики Сербской — «Ордена Республики Сербской», который вручается главам иностранных государств.

Справка «РГ»

В настоящее время Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) — Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум. Такая модель предусмотрена Дейтонским мирным соглашением, положившим здесь конец войне в 1995 году.