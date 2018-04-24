Мексика не согласится с ограничениями на поставки алюминия в США — министр

МЕХИКО , 24 апр /ПРАЙМ/. Правительство Мексики не согласится с ограничениями на поставки стали и алюминия в США , заявил во вторник министр экономики латиноамериканской страны Ильдефонсо Гуахардо, об этом сообщает портал Reforma.

Австралии, Бразилии, США, обосновав соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%, в том числе из России , которые могут действовать в течение длительного времени. При этом для Аргентины Канады , Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие сборов до 1 мая.

По сообщению портала Reforma, находящийся сейчас на переговорах в Вашингтоне Гуахардо также заявил, что возможность достижения договоренностей в ходе переговоров о модернизации соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА будет во многом зависеть от «гибкости» сторон.