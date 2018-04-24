В Подмосковье в 2018 году жалоб на шум стало меньше в два раза

Госадмтехнадзора Московской области зафиксировал в нынешнем году снижение в два раза числа обращений от жителей Подмосковья, недовольных нарушением тишины и покоя, сообщила во вторник начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в нынешнем в два раза уменьшилось количество просьб о помощи по фактам нарушения тишины и покоя в адрес Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области. Для сравнения, в прошлом году было направлено 3324 обращения, в нынешнем только 1597», — отметила Витушева.

Она отметила, что одной из основных причин снижения количества недовольных шумом стало массовое проведение профилактической работы в данном направлении.

«Инспекторы территориальных отделов и центрального аппарата совместно с активистами различных объединений граждан, действующих в рамках общественного совета при Госадмтехнадзоре, постоянно проводят сходы с жителями с целью разъяснения областного законодательства, распространяют листовки с информационными материалами. Цель всей проводимой работы — профилактика нарушений в сфере тишины и покоя граждан», — заключила глава ведомства.