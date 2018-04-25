Комплектующие для часов, лекарства и вагоны: ЕЭК приняла ряд важных решений

Вопросы торговли, таможенного сотрудничества и технического регулирования рассматрели 24 апреля участники заседания Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Были приняты решения о снижении ввозной таможенной пошлины на отдельные виды товаров, классифицированы препараты для лечения заболеваний дыхательных путей в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), утверждена форма свидетельства Союза об испытании отдельных критичных компонентов аттракционов.

Коллегия ЕЭК приняла решение обнулить ввозную таможенную пошлину в отношении отдельных видов компонентов двухэтажных пассажирских железнодорожных вагонов локомотивной тяги сроком на два года.

Для этого такие компоненты будут выделены в отдельные позиции единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС). Среди рассматриваемых товаров: центральный вертикальный гидравлический амортизатор, части тормозных устройств, панель управления тормозной магистралью, клещевой механизм, тормозной контроллер, контейнер тормозного оборудования, тормозная накладка, противоюзное устройство. В Союзе эти компоненты не производятся. Действующая ставка ввозной таможенной пошлины в отношении рассматриваемых товаров составляет 5%.

Мера позволит снизить себестоимость железнодорожных вагонов, произведенных предприятиями государств-членов Союза, и заместить импорт двухэтажных вагонов продукцией, изготовленной на территории Союза с использованием импортных комплектующих. Кроме того, некоторые компании смогут расширить модельный ряд выпускаемых вагонов.

Принято решение снизить ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов комплектующих для часов с 8-13% до 0-5% от таможенной стоимости. Мера способствует снижению издержек предприятий Союза, занимающихся производством и ремонтом часов, и повышению их конкурентоспособности на внутреннем рынке, соблюдению принципа эскалации тарифа.

В частности, на корпуса из недрагоценных металлов для наручных часов и циферблатов будет установлена ставка пошлины в размере 0% сроком на один год. На корпуса из прочих материалов, части корпусов и прочие части часов всех видов ставка пошлины в размере 0% будет применяться в течение двух лет. В отношении ремешков, лент и браслетов из недрагоценного металла и прочих материалов и их частей для наручных часов, пружин, платин и мостов, камней для часов ставка пошлины будет снижена до 5% сроком на два года.

Практически все часовые производства в государствах-членах Союза используют импортные комплектующие и вынуждены закупать их в странах дальнего зарубежья с уплатой ввозных таможенных пошлин по ставкам 8-13%. При этом пошлины на готовые наручные часы составляют 7%. У большинства производителей доля импортных комплектующих в готовых часах составляет 50-90%.

Швейцария. По данным Комиссии, в 2017 году совокупная стоимость ввезенных в Союз комплектующих увеличилась на 30% по сравнению со стоимостью таких товаров в 2016 году и составила 13,9 млн долл. США . Основными странами-поставщиками являются Китай

Коллегия ЕЭК классифицировала препараты для лечения заболеваний дыхательных путей в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.

Препараты, которые содержат в качестве активного действующего вещества гидрохлорид бромгексина или гидрохлорид амброксола и обладают муколитическим действием, разжижая мокроту и облегчая ее выведение при заболеваниях дыхательных путей, классифицированы в субпозиции 3004 90 ТН ВЭД ЕАЭС.

В этой же субпозиции классифицированы препараты, содержащие смесь экстрактов лекарственных растений или смесь измельченных частей лекарственных растений, но не содержащие алкалоиды или их производные.

К субпозиции 3004 90 ТН ВЭД ЕАЭС относятся препараты, в составе которых нет так называемых алкалоидов — веществ растительного происхождения, не содержащих азота, или их производных.

Утвержден порядок представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС воздушным транспортом.

Решение устанавливает единые для стран Союза требования к срокам подачи предварительной информации и случаи ее непредоставления. В документе определен круг лиц, которые обязаны направлять таможенному органу данные о ввозимых товарах, а также состав таких данных в зависимости от целей их дальнейшего использования.

Напомним, ранее ЕЭК уже установила единые для стран Союза порядки предоставления такой информации при перемещении товаров автомобильным, железнодорожным и водным видами транспорта.

Коллегия ЕЭК утвердила форму свидетельства Союза об испытании стальных цепей, текстильных канатов и лент, используемых в конструкции аттракционов, и правила оформления такого свидетельства.

Цепи, канаты и ленты являются одними из так называемых критичных компонентов развлекательных устройств, отказ которых может привести к трагическим последствиям. Поэтому техрегламент ЕАЭС о безопасности аттракционов, вступивший в силу 18 апреля этого года, обязал изготовителей цепей или аттракционов оформлять на такие детали отдельные свидетельства.

Утверждены два классификатора, связанные с электронной регистрацией в ЕАЭС лекарственных средств. Это классификатор видов документов регистрационного дела лекарственного препарата и классификатор типов изменений регистрационного досье лекарственного препарата.

Принятые документы включены в единую систему нормативно-справочной информации ЕАЭС и будут применяться при электронном взаимодействии между уполномоченными органами стран Союза.

Оператором по ведению классификатора видов документов определено Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь . Оператором по ведению классификатора типов изменений — Комитет Фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан. ​

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