В Приокско‑Террасном заповеднике открылся волонтерский сезон

В Приокско-Террасном заповеднике в Серпуховском районе Подмосковья состоялось торжественное открытие нового волонтерского сезона, церемония прошла 21 апреля, на нее прибыли почти 100 волонтеров, сообщается на сайте заповедника.

«В субботу, 21 апреля в Приокско-Террасном заповеднике прошло торжественное открытие пятого волонтерского сезона. Волонтеров в этот раз было много — 98 человек. Приехали десятки частных волонтеров со всего Подмосковья и даже Тулы», — говорится в сообщении.

Кроме волонтеров, прибыли организованные команды: Детский экологический центр из Каширы — 16 человек, туристический клуб «Средиземье» — пять человек, ГБПОУ МО «Серпуховской колледж» — восемь человек, Арнеевский сельский Дом культуры — девять человек и школьники из Данков — 12 человек.

В конце официальной части был символически посажен дуб как символ волонтерского движения.

Волонтеры на мероприятии занимались уборкой мусора на дороге Данки — Турово, наводили порядок на Центральной усадьбе и сажали в зубровом питомнике козью иву, любимое лакомство зубров, а также чистили кормовые площадки, убирали отъеденный зубрами веточный корм. А также волонтеры провели уборку на овощехранилище и около кормокухни.

После окончания основных работ было чаепитие, на котором для волонтеров провели лотерею с вручением памятных призов.