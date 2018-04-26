Псковские депутаты выбрали ещё 12 членов общественной палаты Псковской области: по парламентской квоте в состав общественного органа войдут Елена Иванова (организация «Воспитанники комсомола — моё отечество», Наталья Никифорова («Союз Женщин России»), Ольга Василенко (организация «Чудской проект»), Валентин Костенко (организация «Собрание высшего офицерского состава»), Алексей Кириллов («Лига молодежи Псковской области»), Александр Ефимов («Дети войны»), Зинаида Иванова («Псковская библиотечная ассоциация»), Владимир Прокудин (псковское отделение «Всероссийское общество слепых»), Анатолий Бибаев («Ассоциация садоводов Псковской области»), Ольга Сергеева («Союз возрождения Псковского края»), Александр Бушуев («Псковский мотоклуб «Позитивная механика») и Анатолий Мультах (НКО «Патриот»). Всего в бюллетени для голосования было внесено 27 фамилий. Ранее 26 апреля 12 членов региональной общественной палаты утвердил Михаил Ведерников. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».