Псковская область и фонд «Росконгресс» подпишут соглашение о сотрудничестве 

В Пскове 24 апреля состоялась встреча с представителями крупнейшего организатора конгрессно-выставочных мероприятий «Росконгресс», об этом сообщается в инстаграме Агентства инвестиционного развития Псковской области. В рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдёт 24-26 мая, планируется подписание соглашение о сотрудничестве между Псковской областью и фондом «Росконгресс». Также в Агентстве инвестиционного развития отметили, что в ходе встречи обсудили возможность проведения в Пскове летом 2018 года выездной сессии ПМЭФ «Регионы России: новые точки роста». Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».