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Мэрия Волоколамска согласовала акции протеста против свалки вразрез указаниям «сверху»
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Мэрия Волоколамска согласовала акции протеста против свалки вразрез указаниям «сверху» 

pasmi.ru 1 час назад
Фото: Главный региональный
В Волоколамске, где продолжается борьба местных жителей против мусорного полигона «Ядрово» и правительства Подмосковья, местная администрация разрешила провести серию одиночных пикетов на центральной площади. Таким образом волоколамские чиновники проигнорировали просьбы районных властей, которые заняли площадь бесконечными ярмарками и пытаются «убить» протест.
Ярмарки митингам не помеха
Глава Волоколамска Петр Лазарев сообщил, что согласовал пикеты и митинги, о проведении которых на центральной городской площади заявили местные жители. При этом в СМИ попало письмо от и.о. главы Волоколамского района Андрея Вихарева, в котором он просит Лазарева в течение месяца не проводить никаких массовых мероприятий на площади из-за проведения тематических ярмарок.
«Если честно, эти ярмарки уже всех замучили в Волоколамске. Сколько можно их проводить? А прикрываться этими ярмарками… Ну, это вообще не солидно. Никто на эти ярмарки уже не ходит. Сейчас у нас введено чрезвычайное положение, это вносит определенные ограничения. О каких ярмарках может идти речь, когда все время идут выбросы свалочного газа? Как вы себе это представляете? А там торгуют и продуктами, и одеждой, и это все может на них оседать. Это нормально? Одной рукой вводить чрезвычайное положение, а другой — эти ярмарки, которые длятся месяцами?» — рассказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Новой газеты».
Акции протеста пройдут на площади перед зданием администрации с 26 по 30 апреля и со 2 по 4 мая. По другим вопросам Петр Лазарев, который единственный из всех чиновников в Московской области открыто поддерживает протест против мусорного кризиса, готов сотрудничать с Вихаревым, назначенным на должность после отставки предыдущего главы.
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