Мэрия Волоколамска согласовала акции протеста против свалки вразрез указаниям «сверху»

Волоколамске , где продолжается борьба местных жителей против мусорного полигона «Ядрово» и правительства Подмосковья , местная администрация разрешила провести серию одиночных пикетов на центральной площади. Таким образом волоколамские чиновники проигнорировали просьбы районных властей, которые заняли площадь бесконечными ярмарками и пытаются «убить» протест.

Ярмарки митингам не помеха

Глава Волоколамска Петр Лазарев сообщил, что согласовал пикеты и митинги, о проведении которых на центральной городской площади заявили местные жители. При этом в СМИ попало письмо от и.о. главы Волоколамского района Андрея Вихарева , в котором он просит Лазарева в течение месяца не проводить никаких массовых мероприятий на площади из-за проведения тематических ярмарок.

«Если честно, эти ярмарки уже всех замучили в Волоколамске. Сколько можно их проводить? А прикрываться этими ярмарками… Ну, это вообще не солидно. Никто на эти ярмарки уже не ходит. Сейчас у нас введено чрезвычайное положение, это вносит определенные ограничения. О каких ярмарках может идти речь, когда все время идут выбросы свалочного газа? Как вы себе это представляете? А там торгуют и продуктами, и одеждой, и это все может на них оседать. Это нормально? Одной рукой вводить чрезвычайное положение, а другой — эти ярмарки, которые длятся месяцами?» — рассказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Новой газеты».