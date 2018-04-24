Проект лучших возможностей

С 26 по 28 апреля в городе пройдет значимое событие — фестиваль-ярмарка «Московское долголетие — 2018. Время новых возможностей». На площадке будут представлены все виды деятельности, которые сегодня включены в пилотный проект по активному долголетию. Это событие для тех, ради кого этот проект задуман, — для людей старшего возраста.

Программа трехдневного фестиваля очень насыщенная. В нее войдут более 700 различных мероприятий. В их числе мастер-классы, семинары, лекции. Все они уже сегодня доступны любому москвичу старшего возраста. Столичные пенсионеры смогут больше узнать о занятиях по информационным технологиям и английскому языку, творчеством, спортом и других.

Тематические площадки будут открывать члены общественного совета пилотного проекта. Каждый из них встретит гостей на занятии, направление которого больше всего соответствует его профессиональной деятельности. Например, телеведущая Арина Шарапова откроет территорию «Медиа Студия», где проведет мастер-класс по управлению голосом и языком тела. Школу активного долголетия откроет главный гериатр России Ольга Толкачева.

Пенсионеры смогут проверить свою память, узнать биологический возраст и получить рекомендации по организации здорового образа жизни. Старшему поколению расскажут и об основах ведения аккаунтов в социальных сетях. Такую площадку откроет известный специалист в этой области Тимур Тажетдинов. Вокальному творчеству в рамках пилотного проекта тоже уделено большое внимание.

Тематические встречи по этому направлению готовит народный артист России Владимир Девятов . Мастер-класс он проведет вместе со своим коллективом. Кстати, в течение первого дня работы фестиваля-выставки у нас состоятся отборочные соревнования по вокалу. Финалисты примут участие в заключительном общегородском этапе конкурса.

Будет и площадка по художественно-прикладному творчеству. Здесь всех ждут занятия по оригами, рисованию, бисероплетению. Таким образом мы даем пенсионерам возможность попробовать себя в различных видах деятельности, а после — выбрать то, что им придется больше всего по душе.

Уже сейчас на занятия в проекте записались более 88 тысяч москвичей. Причем шесть тысяч из них заинтересовались не одним, а двумя или даже тремя направлениями деятельности. Такая популярность проекта подтверждает, что пенсионеры стремятся к самореализации и саморазвитию.

На фестивале и другие москвичи старшего возраста смогут заполнить анкету на участие в проекте. При подаче заявки нужно выбрать одну приоритетную активность, а еще две на перспективу, чтобы посещать их в будущем.