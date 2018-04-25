Корпорация Aldus. Часть вторая, «Диверсификация»

Продажи Aldus PageMaker удваивались, год за годом. По объемам продаж программного обеспечения корпорация вышла на четвертое место в мире, но её руководство буквально убивал панический ужас: все доходы приносил единственный продукт, что будет, если на рынке появятся серьезные конкуренты?

Угроза, еще не ставшая реальной, заставила Aldus с маниакальным упорством искать спасение от неё. И парадоксальным образом не давала компании сосредоточиться на разработке своего главного и единственного пока продукта. Мол, им заниматься ни к чему, с PageMaker и так все слишком даже хорошо…

Пол Брейнард, глава быстрорастущей компании, управлял ей в ручном режиме, влезая во все подробности, и, не стесняясь в выражениях, заставлял сотрудников действовать в строгом соответствии с одному ему понятной «генеральной линией». Поэтому…

Все силы были брошены на борьбу с несуществующей еще проблемой, на расширение линейки выпускаемых продуктов, диверсификацию.

FreeHand

Началась диверсификация заключением соглашения с компанией Altsys, разработчиком графических программ для Mac’а. Aldus брала на себя продвижение и сбыт программы Altsys Masterpiece, переименовав её в Aldus FreeHand. Altsys, по этому соглашению, могла продолжать разработку программы, не отвлекаясь на сбыт.

Aldus FreeHand — легенда конца 80-х и начала 90-х. В начале 1987-го это была уникальная векторная рисовалка, основанная на PostScript (кривые Безье и т. п.). Созданная в ней графика была способна масштабироваться для печатных устройств с любым, сколь угодно высоким разрешением.

Процесс вывода FreeHand на рынок, скорее всего, из-за не совсем адекватного стиля управления корпорацией Aldus, затянулся. 31 марта 1987 года Adobe начала продажи своего Illustrator’а, программы того же назначения, да еще и созданную разработчиками PostScript. Продажи Aldus FreeHand начались только летом 1988-го.

Необходимо сказать несколько слов о компании Altsys. Компания была основана в 1984 году, в Плано, Техас. Основал её Джеймс фон Эр (James von Ehr II). Компания была известной, с очень неплохой репутацией, но… оставалась маленькой и небогатой.

Начинала компания с разработки программ для редактирования и преобразования Mac’овских растровых шрифтов, таких как FONTastic, FONTastic Plus, Metamorphosis и Art Importer. В 1986 году, видимо, первой в мире, Altsys выпустила программу для создания и редактирования векторных PostScript-шрифтов, FONTographer — программа оставалась на рынке более 10 лет.

Aldus FreeHand 1.0 поступил в продажу в 1988-м, просили за него 495 долларов. Программе пришлось с самого первого дня сцепиться в жестокой схватке с более чем непростым и сильным конкурентом, Adobe Illustrator. Это была великолепная схватка: противники не уступали друг другу, обе программы стремительно развивались, перенимали лучшее, быстро и обильно обогащали свои функции.

Это был рай для пользователей. Полем сражения были Mac’и, поэтому Apple Computer тоже была счастлива, поддерживая обоих «спортсменов». Прогресс векторных редакторов за шесть лет «войны» был фантастическим, его влияние на индустрию программного обеспечения невозможно переоценить. Aldus еще раз изменила мир, правда на этот раз в случившемся не было её вины.

Война FreeHand с Illustrator продолжалась бы еще долго, но… в судьбу FreeHand вмешались внешние факторы, не имеющие отношения к ней самой. Волею случая, вместе со всеми программами, чьи названия начинались с Aldus, FreeHand стал собственностью Adobe Systems, которой сильный конкурент её собственной программы был ни к чему.

Осенью 1987 года Aldus вывела на рынок программу для Windows, SnapShot, разработку Bioscan. SnapShot позволяла вырезать фрагменты из предварительно перенесенных в память компьютера видеофильмов, редактировать их, добавлять специальные эффекты.

Были и еще какие-то добавления к линейке продуктов.

И тем не менее доля PageMaker в продажах, объем которых более чем удвоился и достиг 39,5 миллионов долларов, оставалась до неприличия высока, около 90%. Чистая прибыль Aldus составила 7,2 миллиона долларов.

Замок Крейгкрук

Aldus была одной из первых в мире софтверных компаний, активно и успешно вышедших за пределы американского рынка. Еще в октябре 1985-го, всего через три месяца после дебюта PageMaker, Aldus выпустила интернациональную версию своей единственной программы, для англоговорящей части мира за пределами их собственной страны. Но первый опыт был с коммерческой точки зрения неудачным. Программа вызвала интерес, но продажи были незначительны.

Чтобы успешно продвигать свою продукцию на иностранных рынках, компания должна была присутствовать на этих рынках. В январе 1987 года в Шотландии Aldus Corporation вместе с партнером (неизвестным) открыла компанию Aldus Scotland. Доля Aldus Corp в этой компании составляла 30%.

Ясное дело, неизвестный партнер вызвал во мне нешуточный интерес. Кое-что удалось установить. Чтобы не усложнять прочтение моего и без того трудночитаемого текста, я разместил результаты расследования в конце статьи.

Франция, Aldus Scotland успешно продавала PageMaker в Великобритании и в странах Европы, где поголовье Mac’ов было значительно. Германия Дания (по количеству Mac’ов на единицу населения Дания была впереди всей Европы).

Вскоре PageMaker лидировал в своей категории на европейском рынке, занимая почти половину этого рынка. Aldus Scotland Ltd была переименована в Aldus Europe Ltd и, кроме того, переехала в замок XVI века Craigcrook (построен в 1542 году), примерно в 5 км от Эдинбурга , на берегу моря…

Из 39,5 миллионов долларов 40% принесли интернациональные продажи.

Сотрудники Aldus Europe локализовали PageMaker на все важнейшие языки Европы, в том числе (в 1989 году) и на русский. Русская версия программы мне ни разу не попалась. В те годы в локализованной версии на целевой язык переводились все встречающиеся в интерфейсе тексты программы, перенастраивалось отображение дат и времени.

На очереди была Япония

Еще кое-что В июне 1987 года Aldus Corporation прошла процедуру IPO и стала, говоря по-русски, открытым акционерным обществом. С самого начала курс акций компании, первоначально выставленных на биржу по цене в 16 долларов, пошли вверх.

Эксперты по инвестициям высоко оценили перспективы пакета акций компании, но выразили обеспокоенность очевидной зависимостью компании от одного продукта. «А что я вам тут все время говорю?» — скорее всего, именно так глава Aldus отреагировал на это замечание посторонних людей, ничего не понимающих в компьютерных технологиях. На совещании или просто в стенах компании, в присутствии рядовых сотрудников.

Пол оказался настоящим деспотом. «Сильная рука» — это звучит гордо. Но в большинстве случаев приводит не совсем туда, куда хотелось бы.

Неизвестный партнер Aldus Corporation, почти детектив

Неизвестный (документ недоступен) зарегистрировал 24 сентября в Шотландии компанию с регистрационным идентификатором SC101089. Этот же идентификатор (а по законам Соединенного Королевства, регистрационный идентификатор не может быть присвоен повторно) принадлежит существующей в наши дни компании Adobe Systems Europe Ltd, которая уплатила положенный взнос за сохранение этого идентификатора до конца 2018 года, и, если мы все не превратимся в ядерный пепел, нет никаких причин считать этот взнос последним.

Первая компания с идентификатором SC101089 называлась JACLARCH Ltd. В Шотландии одна из самых распространенных фамилий LARCH, можно предположить, что партнера Aldus Corporation звали Jac Larch. Если вы не в курсе, в Шотландии, помимо местного диалекта английского (который иногда называют шотландским языком), есть еще один язык, гаэльский, кельтский язык, родственный ирландскому, в котором английские имена приобретают фантастическое начертание. Про языки я могу рассуждать очень долго, но не буду.

5 ноября 1986 года идентификатор SC101089 сменил владельца. Наверное, это и была та самая Aldus Scotland Ltd. Только официальное название новой компании было Aldus (UK).

Через несколько месяцев идентификатор снова сменил владельца. Им стала компания Aldus Europe. Если вас интересует нынешний владелец идентификатора, прочитайте этот раздел с самого начала.

Продолжение следует.