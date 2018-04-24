Юрий Лоза усомнился в цивилизованности современной России

Известный в прошлом музыкант на своей странице в социальных сетях прикинул, сколько бы получал авторских отчислений, если бы не Ленин и Октябрьская революция.

Юрий Лоза разместил на своей странице в Facebook пространный пост о том, что было бы с ним и с его семьей, если бы к власти не пришли большевики во главе с Лениным.

Певец предположил, что Россия пережила бы все смуты, а затем «скорее всего, пошла бы за Старым светом в своих реформах. А это значит, что не было бы никакого железного занавеса и, учитывая сырьевые возможности, интеллектуальный потенциал народа и дореволюционные темпы роста экономики, к моменту его появления на свет страна была бы развитой, богатой и цивилизованной».

И деды певца не были бы репрессированы в 30-е годы, а его родителям не пришлось бы «стартовать абсолютно нищими». И заработная плата была бы у них другая — в твердой золоторублевой валюте.

Да и сам певец, по его же предположению, гастролируя по дворцам спорта, получал бы не 12 рублей за концерт, а весомые отчисления от сборов. Да и вообще — получал бы сегодня авторские отчисления, «какие получали за то же самое в развитых странах авторы моего уровня». И пенсия у него сегодня была бы те же 15000, но, опять же, в твердых золотых рублях.

Подписчики страницы Юрия Лозы его мечты оценили скептически, предположив, что, если бы события развивались по иному сценарию, родители певца могли бы просто не встретиться, и не было бы ни самого Лозы, ни Лозы-композитора и музыканта.