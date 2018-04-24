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Мусорный кризис миновал: в Куйбышевском районе Самары вводят коммунальные новшества
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Мусорный кризис миновал: в Куйбышевском районе Самары вводят коммунальные новшества 

ТРК Губерния 2 часа назад
Чисто сработано. Теперь Куйбышевский район Самары может служить примером того, как нужно выстраивать систему работы по уборке отходов. Мусорный кризис, случившийся в середине апреля, миновал. Напомним, тогда из-за действий подрядной организации управляющей компании произошли сбои с вывозом мусора. Однако ситуацию удалось исправить оперативно. Какие коммунальные новшества наблюдают жители района, расскажет Руслан Шарипов.
500 кубометров мусора вывозит каждый день новый подрядчик компании «Куйбышевский ПЖРТ» — «Рассвет-Сервис». Работа по уборке территории выстроена на новом, более качественном уровне. Район очищен. Вместо устаревших конструкций установлено 300 современных пластиковых евробаков. До мая поставят еще 50.
Проезду мусоровоза иногда мешают автомобили. Тогда баки легко можно выкатить. Полезный функиционал значительно ускоряет работу.
Еще одно новшество компании — единый колл-центр. Жители уже оценили его преимущества.
В ближайшее время управляющая компания отремонтирует сами контейнерные площадки.
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