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Крис Кельми госпитализирован в Москве после алкогольного припадка
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Крис Кельми госпитализирован в Москве после алкогольного припадка 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
В программе Первого канала «Пусть говорят» друзья известного рок-музыканта Криса Кельми сообщили, что он был госпитализирован в Москве с эпилептическими припадками на фоне токсического воздействия на мозг в результате употребления алкогольной продукции.
Врач Евгений Бучацкий, в клинике которого сейчас находится артист, рассказал, что у Кельми развилась токсическая энцефалопатия и его печень не выдерживает любые дозы алкоголя. Медики опасаются, что если артист не возьмет себя в руки, это может окончиться печально.
Известно, что Крис Кельми два месяца провел в Таиланде, где лечился от алкоголизма, но вернувшись в Москву снова сорвался.
Сам артист также явился на передачу. Поклонники с трудом могли его узнать, но сам он уверен, что идет на поправку и заявил, что скоро будет здоров как бык.
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