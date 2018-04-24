Уралсиб и Samsung обсудили с бизнесом новейшие технологии и бизнес-решения

Конференцию, которая состоялась в Москве в пятницу, посетили около 200 участников — предпринимателей, владельцев бизнеса и специалистов в различных областях. Основной темой конференции стали технологии, сервисы и продукты, с помощью которых можно повысить личную эффективность и эффективность своего бизнеса. В рамках конференции обсуждались инструменты увеличения прибыли бизнеса.

Эксперты-практики поделились успешными кейсами на тему личного брендинга и создания входящей воронки продаж с применением технологий и возможностей современного маркетинга.

"Работа с малым бизнесом является одним из приоритетов для Банка. Мы слушаем предпринимателей и создаем новые продукты и сервисы, чтобы быть максимально полезными нашим клиентам. Начать свой бизнес — дело совсем непростое, поэтому в Уралсибе мы создали целый комплекс сервисов, которые помогут пройти этот путь легко", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента развития и продаж малого бизнеса Уралсиба Екатерины Маландий.

Представитель Samsung на конференции раскрыл тему безопасности и минимизации рисков, связанных с предоставлением доступа к корпоративной информации, ее возможной утечкой или потерей данных.

"С каждым годом корпоративная мобильность становится все более развитым и популярным трендом — технологические инструменты значительно повышают скорость и качество обслуживания клиентов, что создаёт дополнительные преимущества в конкурентном банковском бизнесе. При этом компаниям важно учитывать риски, связанные с доступом к корпоративной информации, ее возможной утечкой или потерей данных", — сказал представитель компании.

Во второй части конференции, которая была посвящена маркетингу и продажам, спикеры поделились актуальными лайфхаками и секретами продвижения.