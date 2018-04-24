Ещё
Уралсиб и Samsung обсудили с бизнесом новейшие технологии и бизнес-решения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уралсиб и Samsung обсудили с бизнесом новейшие технологии и бизнес-решения 

РИА Новости 39 минут назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Банк Уралсиб и компания Samsung Electronics провели совместную конференцию для предпринимателей «Маркетинг и технологии для бизнеса и жизни», на которой обсуждались новые технологии и бизнес-инструменты, говорится в пресс-релизе банка.
Конференцию, которая состоялась в Москве в пятницу, посетили около 200 участников — предпринимателей, владельцев бизнеса и специалистов в различных областях. Основной темой конференции стали технологии, сервисы и продукты, с помощью которых можно повысить личную эффективность и эффективность своего бизнеса. В рамках конференции обсуждались инструменты увеличения прибыли бизнеса.
Эксперты-практики поделились успешными кейсами на тему личного брендинга и создания входящей воронки продаж с применением технологий и возможностей современного маркетинга.
"Работа с малым бизнесом является одним из приоритетов для Банка. Мы слушаем предпринимателей и создаем новые продукты и сервисы, чтобы быть максимально полезными нашим клиентам. Начать свой бизнес — дело совсем непростое, поэтому в Уралсибе мы создали целый комплекс сервисов, которые помогут пройти этот путь легко", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента развития и продаж малого бизнеса Уралсиба Екатерины Маландий.
Представитель Samsung на конференции раскрыл тему безопасности и минимизации рисков, связанных с предоставлением доступа к корпоративной информации, ее возможной утечкой или потерей данных.
"С каждым годом корпоративная мобильность становится все более развитым и популярным трендом — технологические инструменты значительно повышают скорость и качество обслуживания клиентов, что создаёт дополнительные преимущества в конкурентном банковском бизнесе. При этом компаниям важно учитывать риски, связанные с доступом к корпоративной информации, ее возможной утечкой или потерей данных", — сказал представитель компании.
Во второй части конференции, которая была посвящена маркетингу и продажам, спикеры поделились актуальными лайфхаками и секретами продвижения.
РИА Новости: последние новости
Израиль обещал ответить, если Сирия использует С-300 против его самолетов В Совфеде заявили о готовности поддержать реформирование ООН Эксперт прокомментировал заявление "Газпрома" о "Северном потоке-3"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня46
«Газпром» готов «добить Украину»247
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ471
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии96
Раскрыто происхождение доходов самого богатого чиновника42
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Европа
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение