Превратится ли мост дружбы между Россией и Сербией в хайвей 

Корреспондент «КВ» поучаствовал в обсуждении будущего славянской Европы
Сербское телевидение в эти дни начинает новостные программы с событий 19-летней давности: в марте — июне 1999 года Белград и другие города тогда еще Югославии подверглись натовским бомбардировкам. Здание Генштаба с провалившимися стенами, которое давно стало символом — словно предупреждение: «Мы помним, мы не забыли». Второй новостью на ТВ идет Сирия, которая сейчас принимает на себя удар коалиции. Позиция Сербии в этом вопросе более, чем прозрачна. Сама пережив несправедливость, она прекрасно видит, что происходит. И в этом вопросе сербские политики с Россией заодно. Как, впрочем, и во многих других. Как с такими установками страна собирается вступать в ЕС и что ждет после этого российско-сербские отношения, пытались понять политики, общественные деятели и журналисты двух стран во время диалога в рамках программы «Россия— Сербия: мост дружбы», организованного Фондом Андрея Первозванного.
Вход в здание Народной Скупщины (Парламента) Сербии обрамляет композиция, напоминающая коней Клодта на Аничковом мосту — только более напряженная. Белградским объездчикам жеребцов явно пришлось тяжелее, чем питерским: их плечи прогибаются под тяжестью массивных копыт. Так и сербским депутатам сегодня приходится не просто под тяжестью нелегких решений.. Страна нацелилась в ЕС, и это осознанная необходимость: иначе вопрос Косово в нынешних реалиях не развязать. Но отношения с Россией для Сербии не менее важны. И попытки Евросоюза поставить условия «или— или» натыкаются на жесткое неприятие. Существует множество версий, кто первым произнес ставшую здесь поговоркой фразу: «Бог — на небе, Россия — на земле», но повторяют ее сербские политики разных уровней постоянно. В смысле, уповать Сербия может только на Россию, Европа ей не поможет, как не помогала никогла ранее. Как заявил по этому поводу депутат Скупщины, руководитель «Фонда Каричей» Драгомир Карич: « У нас говорят, если запустишь руку в карман Евросоюза, вынешь ее оттуда без часов и колец». И все же европейские устремления в части сербского политикума присутствуют.
Во время встречи с российской делегацией зампред Скупщины Владимир Маринкович убеждал, что вхождение в ЕС не изменит позиции Сербии. Ни на какие санкции в отношении России страна не пойдет, тем более — не станет вступать в НАТО, этого шага сербы точно не оценят. Однако, как отметил глава российской делегации Владимир Якунин, помянув Хаджу Насреддина: «Сколько не говори » халва», во рту слаще не станет.» По его словам, чтобы сохранить сербско-российскую историческую и духовную близость, нужно прилагать активные усилия. И если в политике это делать сложно, то надо хотя бы сохранять и приумножать культурное, духовное и общее православное сотрудничество. Впрочем, депутат Скупщины, профессор Стройинирович уверен, что и политическое сотрудничество отбрасывать не надо. По его словам, мы должны усилить союз наших стран, чтобы «никому больше не пришло в голову ломиться в нашу дверь. Мы должны сплотиться против тех, кто хочет уничтожить наши души и наши сердца».
Тема общего будущего была продолжена во время Круглого стола «Россия и Сербия в культурном и духовном диалоге». На нем много говорилось о нашем общем прошлом, но не меньше — о будущем. Известный ученый-балканист Елена Гуськова отметила, что при всей нашей близости и хороших отношениях, во внешнеполитической стратегии России отсутствует Балканское направление. Это привело к тому, что ряд славянских государств уже ушли на Запад, в том числе Черногория и Болгария. Поэтому задача России сейчас восстановить доверие Балканских стран и сделать все, чтобы эти территории стали для России «безопасными, а по возможности — союзническими». Впрочем, как отметил экс-министр иностранных дел Сербии Владислав Йованович, последние опросы европейских неправительственных организаций показали, что в Сербии 80% населения придерживается пророссийских взглядов. И поэтому Европа применяет грубые средства, чтобы разорвать эту близость. И хотя Сербия желала бы быть членом Евросоюза, поскольку является неотъемлемой частью Европы, но шантаж западных стран вызывает отторжение. «Европейцы злоупотребляют нашим желанием остаться в общем пространстве, требуя от нас перерезать пуповину, которая связывает нас с Россией».
Живую нотку в политическое обсуждение внес режиссер Алексей Герман, который привез в Сербию свой фильм «Довлатов». По его словам, существующий «мост дружбы» между Россией Сербией, который базируется на историческом прошлом, хорошо бы превратить в современный «хайвей», наполнив содержанием, соответствующим стремительно меняющемуся миру. Он предложил делать ставку на молодежь, заинтересовав ее совместными культурными проектами. По его мнению, нужно использовать современные тренды. Введя в России в моду сербское, а в Сербии — российское. В чем-то с новациями режиссера перекликалось и выступление доцента «Высшей школы экономики» Екатерины Энтиной. По ее словам, коль скоро Россия сейчас подрастеряла свое политическое влияние на Балканах, нужно делать ставку на экономику, культуру, образовании. Россия может сотрудничать с Сербией в сфере информационных технологий, организовывать образовательный процесс на русском языке в Сербии, и приглашая сербских абитуриентов на обучение в Россию. Тогда за наше совместное будущее можно будет не беспокоиться.
Еще одна составляющая, на которую обращали внимание во время диалога — нашая общая вера. Сербия, как и Россия, страна — православная. И переживает не самый простой период: у нас Украина сейчас желает автокефалии, требуя отделения от РПЦ. В Сербии — аналогичная ситуация: Черногория желает отделения своей церкви от Сербской православной. Патриарх Сербский Ириней по этому поводу во время встречи с россиянами высказался довольно жестко: «они своими действиями оскорбляют историю и честных людей». По его мнению, Черногория — та же Сербия, но отказавшаяся от своих корней. Очень похоже на ситуацию с Украиной и Россией. Кстати, по мнению Патриарха Сербского, вхождение его страны в ЕС — тоже не оправданный шаг. «Европа нам друг только на бумаге. Мы помним, что они нам принесли на деле — бомбы на наши дома»…
Символом же российско-сербского духовного сотрудничества стал храм Святого Саввы. Этот величественный собор, один из самых крупнейших православных храмов в Европе, строительство которого затянулось почти на столетие, уже возведен не без помощи российской стороны. И сейчас завершается его внутренняя отделка. Пока его колонны и стены затянуты строительными сетками, и лишь купол в тысячу квадратных метров сияет мозаичным панно «Вознесение Господне». Такие же мозаики, которые делаются под руководством известного российского художника, члена Президиума Российской академии художеств Николая Мухина, должны украсить его стены. И тогда, как уверяют, собор Святого Саввы станет восьмым чудом света. Он и сейчас — в черновой отделке — производит впечатление. Иностранные туристы стайками заходят в незавершенный храм и, задрав голову к куполу, стоят в онемении…
Крупное культурное достижение России и Сербии было продемонстрировано вечером 23 апреля в Русском Доме Белграда. Алексей Герман привез жителям сербской столицы своего «Довлатова». Фильм про русского писателя, которого сыграл молодой сербский актер Милан Марич, собрал полный зал. Марич после знаковой роли на родине стал звездой. Пока творец Алексей Герман перед показом скромно стоял в стороне, молодой актер не успевал делать селфи с поклонницами. Надо сказать, что сербский актер со славянской грустью в глазах в роли русского писателя-диссидента был очень органичен. Сколько раз приходилось видеть, как даже самые гениальные западные актеры в экранизациях русской классики и в роли российских деятелей смотрелись чужеродно. Вроде и слова те, и наряды, а превращается в гротеск. Здесь же Марич настолько гармоничен — и в своей молчаливой задумчивости, в полуповоротах головы, не акцентированной речи, что поневоле поверишь в наше духовное родство. Кстати, Алексей Герман так впечатлился работой с сербскими коллегами, что намерен продолжить это сотрудничество. По его словам, сейчас идет подготовка к фильму о женщинах-летчицах во Второй мировой войне. Как сказала председатель общества Дружбы Сербии и России Иванка Жигон: «Войны защищают тело земли, а искусство сохраняет сердце». Этим и спасемся вместе.