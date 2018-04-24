Превратится ли мост дружбы между Россией и Сербией в хайвей

Корреспондент «КВ» поучаствовал в обсуждении будущего славянской Европы

Сербское телевидение в эти дни начинает новостные программы с событий 19-летней давности: в марте — июне 1999 года Белград и другие города тогда еще Югославии подверглись натовским бомбардировкам. Здание Генштаба с провалившимися стенами, которое давно стало символом — словно предупреждение: «Мы помним, мы не забыли». Второй новостью на ТВ идет Сирия , которая сейчас принимает на себя удар коалиции. Позиция Сербии в этом вопросе более, чем прозрачна. Сама пережив несправедливость, она прекрасно видит, что происходит. И в этом вопросе сербские политики с Россией заодно. Как, впрочем, и во многих других. Как с такими установками страна собирается вступать в ЕС и что ждет после этого российско-сербские отношения, пытались понять политики, общественные деятели и журналисты двух стран во время диалога в рамках программы «Россия— Сербия: мост дружбы», организованного Фондом Андрея Первозванного.

Вход в здание Народной Скупщины (Парламента) Сербии обрамляет композиция, напоминающая коней Клодта на Аничковом мосту — только более напряженная. Белградским объездчикам жеребцов явно пришлось тяжелее, чем питерским: их плечи прогибаются под тяжестью массивных копыт. Так и сербским депутатам сегодня приходится не просто под тяжестью нелегких решений.. Страна нацелилась в ЕС, и это осознанная необходимость: иначе вопрос Косово в нынешних реалиях не развязать. Но отношения с Россией для Сербии не менее важны. И попытки Евросоюза поставить условия «или— или» натыкаются на жесткое неприятие. Существует множество версий, кто первым произнес ставшую здесь поговоркой фразу: «Бог — на небе, Россия — на земле», но повторяют ее сербские политики разных уровней постоянно. В смысле, уповать Сербия может только на Россию, Европа ей не поможет, как не помогала никогла ранее. Как заявил по этому поводу депутат Скупщины, руководитель «Фонда Каричей» Драгомир Карич: « У нас говорят, если запустишь руку в карман Евросоюза, вынешь ее оттуда без часов и колец». И все же европейские устремления в части сербского политикума присутствуют.

Во время встречи с российской делегацией зампред Скупщины Владимир Маринкович убеждал, что вхождение в ЕС не изменит позиции Сербии. Ни на какие санкции в отношении России страна не пойдет, тем более — не станет вступать в НАТО , этого шага сербы точно не оценят. Однако, как отметил глава российской делегации Владимир Якунин , помянув Хаджу Насреддина: «Сколько не говори » халва», во рту слаще не станет.» По его словам, чтобы сохранить сербско-российскую историческую и духовную близость, нужно прилагать активные усилия. И если в политике это делать сложно, то надо хотя бы сохранять и приумножать культурное, духовное и общее православное сотрудничество. Впрочем, депутат Скупщины, профессор Стройинирович уверен, что и политическое сотрудничество отбрасывать не надо. По его словам, мы должны усилить союз наших стран, чтобы «никому больше не пришло в голову ломиться в нашу дверь. Мы должны сплотиться против тех, кто хочет уничтожить наши души и наши сердца».

Тема общего будущего была продолжена во время Круглого стола «Россия и Сербия в культурном и духовном диалоге». На нем много говорилось о нашем общем прошлом, но не меньше — о будущем. Известный ученый-балканист Елена Гуськова отметила, что при всей нашей близости и хороших отношениях, во внешнеполитической стратегии России отсутствует Балканское направление. Это привело к тому, что ряд славянских государств уже ушли на Запад, в том числе Черногория Болгария . Поэтому задача России сейчас восстановить доверие Балканских стран и сделать все, чтобы эти территории стали для России «безопасными, а по возможности — союзническими». Впрочем, как отметил экс-министр иностранных дел Сербии Владислав Йованович, последние опросы европейских неправительственных организаций показали, что в Сербии 80% населения придерживается пророссийских взглядов. И поэтому Европа применяет грубые средства, чтобы разорвать эту близость. И хотя Сербия желала бы быть членом Евросоюза, поскольку является неотъемлемой частью Европы, но шантаж западных стран вызывает отторжение. «Европейцы злоупотребляют нашим желанием остаться в общем пространстве, требуя от нас перерезать пуповину, которая связывает нас с Россией».

Живую нотку в политическое обсуждение внес режиссер Алексей Герман , который привез в Сербию свой фильм «Довлатов». По его словам, существующий «мост дружбы» между Россией Сербией, который базируется на историческом прошлом, хорошо бы превратить в современный «хайвей», наполнив содержанием, соответствующим стремительно меняющемуся миру. Он предложил делать ставку на молодежь, заинтересовав ее совместными культурными проектами. По его мнению, нужно использовать современные тренды. Введя в России в моду сербское, а в Сербии — российское. В чем-то с новациями режиссера перекликалось и выступление доцента «Высшей школы экономики» Екатерины Энтиной. По ее словам, коль скоро Россия сейчас подрастеряла свое политическое влияние на Балканах, нужно делать ставку на экономику, культуру, образовании. Россия может сотрудничать с Сербией в сфере информационных технологий, организовывать образовательный процесс на русском языке в Сербии, и приглашая сербских абитуриентов на обучение в Россию. Тогда за наше совместное будущее можно будет не беспокоиться.

Еще одна составляющая, на которую обращали внимание во время диалога — нашая общая вера. Сербия, как и Россия, страна — православная. И переживает не самый простой период: у нас Украина сейчас желает автокефалии, требуя отделения от РПЦ . В Сербии — аналогичная ситуация: Черногория желает отделения своей церкви от Сербской православной. Патриарх Сербский Ириней по этому поводу во время встречи с россиянами высказался довольно жестко: «они своими действиями оскорбляют историю и честных людей». По его мнению, Черногория — та же Сербия, но отказавшаяся от своих корней. Очень похоже на ситуацию с Украиной и Россией. Кстати, по мнению Патриарха Сербского, вхождение его страны в ЕС — тоже не оправданный шаг. «Европа нам друг только на бумаге. Мы помним, что они нам принесли на деле — бомбы на наши дома»…

Символом же российско-сербского духовного сотрудничества стал храм Святого Саввы. Этот величественный собор, один из самых крупнейших православных храмов в Европе, строительство которого затянулось почти на столетие, уже возведен не без помощи российской стороны. И сейчас завершается его внутренняя отделка. Пока его колонны и стены затянуты строительными сетками, и лишь купол в тысячу квадратных метров сияет мозаичным панно «Вознесение Господне». Такие же мозаики, которые делаются под руководством известного российского художника, члена Президиума Российской академии художеств Николая Мухина , должны украсить его стены. И тогда, как уверяют, собор Святого Саввы станет восьмым чудом света. Он и сейчас — в черновой отделке — производит впечатление. Иностранные туристы стайками заходят в незавершенный храм и, задрав голову к куполу, стоят в онемении…