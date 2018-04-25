Пушков ответил на угрозы генсека Совета Европы в адрес РФ 

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал угрозы генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд в адрес РФ. Свое мнение российский сенатор высказал в Twitter.
"ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы) надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию. — написал Пушков. — Иначе СЕ рискует не только лишиться российских денег, но и России как таковой".
Ранее Ягланд назвал неприемлемым тот факт, что Москва не платит взносы в бюджет СЕ, напоминает РИА Новости. При этом генсек организации отметил, что в отношении России могут быть приняты соответствующие меры.
Отношения между РФ и СЕ ухудшились на фоне лишения российских законодателей ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва многократно предлагала пути выхода из ситуации, однако организация никак не реагировала на эти предложения. В конце прошлого года Россия заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока ее полномочия в ПАСЕ не восстановят полностью.