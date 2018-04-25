Пушков ответил на угрозы генсека Совета Европы в адрес РФ

"ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы) надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию. — написал Пушков. — Иначе СЕ рискует не только лишиться российских денег, но и России как таковой".

Ранее Ягланд назвал неприемлемым тот факт, что Москва не платит взносы в бюджет СЕ, напоминает РИА Новости . При этом генсек организации отметил, что в отношении России могут быть приняты соответствующие меры.