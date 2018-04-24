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Генсек СЕ рассказал, сколько Совет продержится без денег России
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Генсек СЕ рассказал, сколько Совет продержится без денег России 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявил, что без денег Турции и России Совет продержится максимум до конца 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Можем справится до конца следующего года. По наступлении этого срока могу заверить вас, что я буду принимать меры", — сказал Ягланд.
Он также подчеркнул, что не останется на своем месте, если не станет принимать какие-либо меры.
Ранее Ягланд допустил принятие СЕ антироссийских мер из-за невыплаты Россией взноса в бюджет.
Также сообщалось, что в ПАСЕ пожаловались на дефицит бюджета из-за решения России по взносам.
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