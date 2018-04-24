Генсек СЕ рассказал, сколько Совет продержится без денег России

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявил, что без денег Турции России Совет продержится максимум до конца 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Можем справится до конца следующего года. По наступлении этого срока могу заверить вас, что я буду принимать меры", — сказал Ягланд.

Он также подчеркнул, что не останется на своем месте, если не станет принимать какие-либо меры.

Ранее Ягланд допустил принятие СЕ антироссийских мер из-за невыплаты Россией взноса в бюджет.

Также сообщалось, что в ПАСЕ пожаловались на дефицит бюджета из-за решения России по взносам.