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Эксперт прокомментировал слова генсека СЕ о принятии мер против России
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Эксперт прокомментировал слова генсека СЕ о принятии мер против России 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Директор Центра европейской информации Николай Топорнин прокомментировал заявление генсека Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда о возможном введении антироссийских мер. Об этом сообщает RT.
"Меры воздействия могут быть самыми разными, вплоть до приостановления членства. Вопрос деликатный. Они говорят, что надо до конца 2019 года его решить. Возможно, надеются, что за это время ситуация сама урегулируется и не надо никаких решений будет по России выносить", — сказал Топорнин.
Он также добавил, что в организации все равно понимают, что «без России многое потеряют».
Ранее генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд допустил принятие организацией антироссийских мер из-за невыплаты Россией взноса в бюджет
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