В Генпрокуратуре рассказали о возможных уголовных делах по итогам проверки Госфильмофонда

Генеральная прокуратура РФ выявила в ходе проверки Госфильмофонда факты неправомерного использования бюджетных субсидий, а также приемки и оплаты невыполненных работ — соответствующие материалы направлены в Следственный комитет РФ для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, сообщили RNS в Генпрокуратуре.

«В Следственный комитет Российской Федерации направлены 2 материала для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по фактам неправомерного использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета, а также приемки и оплаты невыполненных работ в рамках заключенных государственных контрактов», — сообщили в Генпрокуратуре. Деталей о выявленных фактах в надзорном органе не сообщили.

В ходе проверки Генпрокуратура также выявила «нарушения законодательства в сфере обеспечения сохранности национального кинофонда, расходования средств федерального бюджета, закупочной деятельности, использования государственного имущества».

Кроме того, Домодедовская прокуратура Московской области возбудила 15 дел об административных правонарушениях «в связи с несоблюдением законодательства о пожарной безопасности, защите прав потребителей, в сфере гражданской обороны, санитарно-эпидемиологического и иного законодательства», уточнили в Генпрокуратуре. В целях устранения выявленных нарушений Генпрокуратура также внесла представления в Госфильмофонд и Минкульт

Генеральный директор Госфильмофонда Вячеслав Тельнов подтвердил RNS, что фонд получил представление Генпрокуратуры. «У меня нет информации о передаче материалов в СК, которые бы касались возбуждения уголовных дел. Проверка Генпрокуратуры касалась деятельности Госфильмофонда 2014-2017гг. У нас есть предписание о нарушениях, мы их устранили и устраняем», — сообщил он RNS. В Минкульте отказались от комментариев.

«Мы не можем судить о характере нарушений, поскольку на данный момент материалы проверки в Росимущество ещё не поступили», — сообщили RNS в Росимуществе.