В Генпрокуратуре рассказали о возможных уголовных делах по итогам проверки Госфильмофонда 

Генеральная прокуратура РФ выявила в ходе проверки Госфильмофонда факты неправомерного использования бюджетных субсидий, а также приемки и оплаты невыполненных работ — соответствующие материалы направлены в Следственный комитет РФ для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, сообщили RNS в Генпрокуратуре.
«В Следственный комитет Российской Федерации направлены 2 материала для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по фактам неправомерного использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета, а также приемки и оплаты невыполненных работ в рамках заключенных государственных контрактов», — сообщили в Генпрокуратуре. Деталей о выявленных фактах в надзорном органе не сообщили.
В ходе проверки Генпрокуратура также выявила «нарушения законодательства в сфере обеспечения сохранности национального кинофонда, расходования средств федерального бюджета, закупочной деятельности, использования государственного имущества».
Кроме того, Домодедовская прокуратура Московской области возбудила 15 дел об административных правонарушениях «в связи с несоблюдением законодательства о пожарной безопасности, защите прав потребителей, в сфере гражданской обороны, санитарно-эпидемиологического и иного законодательства», уточнили в Генпрокуратуре. В целях устранения выявленных нарушений Генпрокуратура также внесла представления в Госфильмофонд и Минкульт.
Генеральный директор Госфильмофонда Вячеслав Тельнов подтвердил RNS, что фонд получил представление Генпрокуратуры. «У меня нет информации о передаче материалов в СК, которые бы касались возбуждения уголовных дел. Проверка Генпрокуратуры касалась деятельности Госфильмофонда 2014-2017гг. У нас есть предписание о нарушениях, мы их устранили и устраняем», — сообщил он RNS. В Минкульте отказались от комментариев.
«Мы не можем судить о характере нарушений, поскольку на данный момент материалы проверки в Росимущество ещё не поступили», — сообщили RNS в Росимуществе.
В начале января в Госфильмофонде сменился генеральный директор. Занимавший этот пост с 2001 года Николай Бородачев распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева был освобожден от должности, и на его место был назначен бывший тогда руководителем департамента Минкульта по кинематографии Вячеслав Тельнов. Назначение последовало после того, как письмо Медведеву с соответствующей просьбой написали 30 кинематорафистов, среди которых были Никита Михалков, Федор Бондарчук, Алексей Учитель, Алексей Герман, Андрей Кончаловский и Карен Шахназаров.
Госфильмофонд РФ хранит основной архив фильмов России, в том числе советскую коллекцию кино, а также является членом Международной федерации киноархивов (FIAF).