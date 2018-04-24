Жителям Ульяновской области за год возместили 20 млн рублей необоснованных платежей за ЖКХ

УЛЬЯНОВСК , 24 апреля. / ТАСС /. Управляющие компании Ульяновской области неправомерно начислили жителям региона в 2017 году и в первом квартале 2018 года около 20 млн рублей. По требованию прокуратуры средства возвращены на основе перерасчета, сообщил во вторник на Третьем открытом форуме прокуратуры Ульяновской области сообщил старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима

"За прошлый год и за первый квартал 2018 года по требованию прокуратуры Ульяновской области гражданам было возмещено порядка 20 млн рублей, неправомерно начисленных различными управляющими компаниями. Пресечены многочисленные нарушения при начислении и взимании платы за жилищно-коммунальные услуги по горячему водоснабжению, отоплению", — сказал он.

По словам Зимы, в 2017 году и с начала 2018 года региональная прокуратура провела более 1,8 тыс. проверок в сфере ЖКХ. В результате было выявлено около 3,5 тыс. нарушений закона и прав граждан. Более 780 должностных лиц привлекли к административной и дисциплинарной ответственности, надзорное ведомство инициировало возбуждение 27 уголовных дел.

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ульяновской области Станислав Шапиро на форуме отметил, что в региональном жилищно-коммунальном секторе задействовано свыше 800 организаций. Он уточнил, что их деятельность требует постоянного системного контроля, так как связана с использованием значительного объема бюджетных финансовых ресурсов и средств граждан.

По мнению Шапиро, особенно важными являются вопросы соблюдения законодательства в сфере тарифного регулирования. «Прокуратурой области только на проектной стадии пресечено принятие более 80 таких незаконных нормативных актов, которые региональное Министерство развития конкуренции и экономики намеревалось принять», — уточнил он.