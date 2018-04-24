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В Екатеринбурге открыли первый капсульный отель
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В Екатеринбурге открыли первый капсульный отель 

Российская Газета 53 минуты назад
Опробовать отель из будущего решили и корреспонденты «РГ». Мне досталась капсула за номером 005. С открытой святящейся дверью, она и впрямь напоминала картинку из фантастического фильма. Что-то вроде святящейся пластиковой мыльницы. Внутренне наполнение так же вдохновляет: удобная белоснежная постель, телевизор, кондиционер, вай-фай и даже маленький сейф. Окна, понятно, никакого. Вместо него — зеркало. Поесть и помыться можно в отдельных помещениях. К постельным принадлежностям прилагаются и полотенца. Чай и кофе — бесплатно. «Это не гостиница, где за номер придется выложить приличную сумму, но и не хостел, где придется жить в одной комнате с большим количеством людей, а что-то среднее», — поясняет владелица Лилия Дербах.
Главное достоинство — возможность комфортно провести ночь за невысокую цену: одноместная ячейка обойдется в 650 рублей, двухместная, да еще и с телевизором — немногим больше тысячи. Владельцы отеля признаются, что работают в формате эксперимента. Под него обустроили полуподвальное помещение в сталинском доме недалеко от железнодорожного вокзала. Установили пока только 12 пеналов, сделанных по японским технологиям.
Стоит ли расширяться — покажет будущее.
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