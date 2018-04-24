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Сотни человек приняли участие в субботнике района
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Сотни человек приняли участие в субботнике района 

Управа района Соколиная гора 57 минут назад
В субботнике на территории Соколиной горы приняли участие студенты вузов и колледжа, а также сотрудники районных мероприятий.
Крупные улицы района были охвачены работами по приведению в порядок после зимнего периода. Сотрудники предприятий услуг и торговли, заводов и прочих организаций вышли на очистку газонов от мусора, владельцы торговых точек осуществили промывку фасадов и витрин своих магазинов. Студенты МПУ, МФЮА, КИГМ №23 убрали улицы, прилегающие к зданиям образовательных учреждений. Также в субботнике приняли участие сотрудники районного «Жилищника» — они чистили фасады, сажали цветы, красили ограждения.
Узнать подробности о том, как прошел субботник 21 апреля в районе, можно в материале интернет-газеты «Взгляд с Соколиной горы».
Фото: Светлана Яковлева.
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