Сотни человек приняли участие в субботнике района

В субботнике на территории Соколиной горы приняли участие студенты вузов и колледжа, а также сотрудники районных мероприятий.

Крупные улицы района были охвачены работами по приведению в порядок после зимнего периода. Сотрудники предприятий услуг и торговли, заводов и прочих организаций вышли на очистку газонов от мусора, владельцы торговых точек осуществили промывку фасадов и витрин своих магазинов. Студенты МПУ, МФЮА, КИГМ №23 убрали улицы, прилегающие к зданиям образовательных учреждений. Также в субботнике приняли участие сотрудники районного «Жилищника» — они чистили фасады, сажали цветы, красили ограждения.

Узнать подробности о том, как прошел субботник 21 апреля в районе, можно в материале интернет-газеты «Взгляд с Соколиной горы».