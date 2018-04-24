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Пострадавшие от паводка в Казахстане начали получать компенсации
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Пострадавшие от паводка в Казахстане начали получать компенсации 

Мир24 1 час назад
Власти Казахстана начали выплачивать компенсации жителям Усть-Каменогорска, пострадавшего от паводков, сообщает телеканал «МИР 24».
Помощь получат 17 семей, чьи дома были подтоплены. Размер ущерба оценивала специальная комиссия. Всего пострадавшим выплатят чуть больше 12,5 миллионов тенге — это почти 40 тысяч долларов. В ближайшее время в городе примут решение о выплате компенсаций еще 15 семьям.
Пик паводков в Казахстане пришелся на конец марта-начало апреля. Сложнее всего ситуация складывалась в Усть-Каменогорске. Там из-за таяния снега вышли из берегов местные реки, и вода хлынула в частный сектор. Эвакуировать пришлось около 40 человек.
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