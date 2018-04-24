Пострадавшие от паводка в Казахстане начали получать компенсации

Власти Казахстана начали выплачивать компенсации жителям Усть-Каменогорска , пострадавшего от паводков, сообщает телеканал «МИР 24».

Помощь получат 17 семей, чьи дома были подтоплены. Размер ущерба оценивала специальная комиссия. Всего пострадавшим выплатят чуть больше 12,5 миллионов тенге — это почти 40 тысяч долларов. В ближайшее время в городе примут решение о выплате компенсаций еще 15 семьям.

Пик паводков в Казахстане пришелся на конец марта-начало апреля. Сложнее всего ситуация складывалась в Усть-Каменогорске. Там из-за таяния снега вышли из берегов местные реки, и вода хлынула в частный сектор. Эвакуировать пришлось около 40 человек.

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