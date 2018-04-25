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В Нижнем Новгороде появилась памятная доска в честь первой в России женщины-географа Александры Потаниной
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В Нижнем Новгороде появилась памятная доска в честь первой в России женщины-географа Александры Потаниной 

Собака 23 минуты назад
Фото: Собака
Сегодня, 25 апреля состоялось торжественное открытие памятной доски в честь Александры Потаниной. Доска находится на доме № 7 на площади Минина и Пожарского — в этом здании располагается кафедра географии Мининского университета. Об этом сообщает ИА «В городе N».
Александра Викторовна Потанина родилась в 1843 году в Горбатове Нижегородской области. Путешественница, одна из первых женщин, принятых в члены Императорского Русского географического общества была награждена его Золотой медалью. Своими работами о природе, жизни и быте народов Центральной Азии она внесла ценный вклад в развитие географической науки.
В 2015 году в честь Александры Потаниной Нижегородским региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» и Фондом «Устойчивое развитие Нижегородской области» учрежден конкурс учителей географии на соискание премии имени Потаниной.
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