Памятную доску в честь первой в России женщины-географа откроют в Нижнем 

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в Нижегородском региональном отделении Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», оно состоится 25 апреля в 12:00 на доме № 7 на пл. Минина и Пожарского.
В настоящее время в этом здании расположена кафедра географии, географического и геоэкологического образования Мининского университета.
Справка
Александра Викторовна Потанина родилась в 1843 году в городе Горбатов. Она состояла в Русском географическом обществе и была награждена его Золотой медалью.
Своими работами о природе, жизни и быте народов Центральной Азии Потанина внесла значительный вклад в развитие географической науки.
В 2015 году в честь Александры Потаниной НРО Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» и Фондом «Устойчивое развитие Нижегородской области» учрежден конкурс учителей географии на соискание премии им. Потаниной.