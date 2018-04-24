Памятную доску в честь первой в России женщины-географа откроют в Нижнем

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в Нижегородском региональном отделении Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» , оно состоится 25 апреля в 12:00 на доме № 7 на пл. Минина и Пожарского.

В настоящее время в этом здании расположена кафедра географии, географического и геоэкологического образования Мининского университета.

Справка

Александра Викторовна Потанина родилась в 1843 году в городе Горбатов . Она состояла в Русском географическом обществе и была награждена его Золотой медалью.

Своими работами о природе, жизни и быте народов Центральной Азии Потанина внесла значительный вклад в развитие географической науки.

В 2015 году в честь Александры Потаниной НРО Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» и Фондом «Устойчивое развитие Нижегородской области» учрежден конкурс учителей географии на соискание премии им. Потаниной.