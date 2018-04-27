Зонд «ЭкзоМарс-TGO» получил первые цветные фотографии Марса

Камера CaSSIS, установленная на борту российско-европейского зонда «ЭкзоМарс-TGO», получила первые полноцветные фотографии поверхности Марса. Об этом говорится на сайте университета Берна

Зонд прибыл к красной планете 19 октября 2016 года. Миссия включала в себя два этапа. Во-первых, вывод зонда TGO на орбиту Марса — с ней справились успешно. Во-вторых, посадку демонстрационного модуля «Скиапарелли» на плато Меридиан у экватора красной планеты, однако этот этап закончился неудачей — «Скиапарелли» разбился.

Камера «ЭкзоМарс-TGO» получила новую версию прошивки, которая позволяет ей получать более качественные снимки. Ее включили в конце марта, и 15 апреля она получила первые фотографии.

Первым героем подобных фотографий стал кратер Королева. Обновление прошивки позволило CaSSIS достичь разрешения в пять метров на каждый пиксель картинки, благодаря чему ученые впервые увидели четкие границы залежей льда на кромках этого кратера.

Это первые полноцветные изображения, которые получила камера российско-европейского зонда — прошлые фотографии были или черно-белыми, или имели усеченный цветовой диапазон.

Когда орбита зонда стабилизируется, разрешение камеры станет еще выше. Ученые надеются, что CaSSIS, наряду с главными научными инструментами миссии, поможет решить загадку марсианского метана и найти следы сезонных изменений на его поверхности, потенциально связанные с жизнью.