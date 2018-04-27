Ещё
Зонд «ЭкзоМарс-TGO» получил первые цветные фотографии Марса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зонд «ЭкзоМарс-TGO» получил первые цветные фотографии Марса 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Камера CaSSIS, установленная на борту российско-европейского зонда «ЭкзоМарс-TGO», получила первые полноцветные фотографии поверхности Марса. Об этом говорится на сайте университета Берна.
Зонд прибыл к красной планете 19 октября 2016 года. Миссия включала в себя два этапа. Во-первых, вывод зонда TGO на орбиту Марса — с ней справились успешно. Во-вторых, посадку демонстрационного модуля «Скиапарелли» на плато Меридиан у экватора красной планеты, однако этот этап закончился неудачей — «Скиапарелли» разбился.
Камера «ЭкзоМарс-TGO» получила новую версию прошивки, которая позволяет ей получать более качественные снимки. Ее включили в конце марта, и 15 апреля она получила первые фотографии.
Первым героем подобных фотографий стал кратер Королева. Обновление прошивки позволило CaSSIS достичь разрешения в пять метров на каждый пиксель картинки, благодаря чему ученые впервые увидели четкие границы залежей льда на кромках этого кратера.
Это первые полноцветные изображения, которые получила камера российско-европейского зонда — прошлые фотографии были или черно-белыми, или имели усеченный цветовой диапазон.
Когда орбита зонда стабилизируется, разрешение камеры станет еще выше. Ученые надеются, что CaSSIS, наряду с главными научными инструментами миссии, поможет решить загадку марсианского метана и найти следы сезонных изменений на его поверхности, потенциально связанные с жизнью.
Москва24: последние новости
Россияне получат единый идентификатор к 2019 году Волгу планируют оздоровить до 2025 года Эксперт прокомментировал заявление Пентагона о "гибких исключениях" из санкций против РФ
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве84
Кореи помирились321
Поставим Макаревича на место931
Майские пенсии доставят по особому графику68
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»54
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение