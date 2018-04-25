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Место для посадки миссии «ЭкзоМарс-2020» объявят в ноябре
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Место для посадки миссии «ЭкзоМарс-2020» объявят в ноябре 

Мир24 8 минут назад
Фото: 3Dnews.ru
Место посадки российско-европейской миссии ExoMars-2020 определят в ноябре 2018 года, сообщает Роскосмос.
«В ноябре 2018 года должна состояться пятая встреча рабочей группы по выбору места посадки миссии «ЭкзоМарс-2020». На ней должны сделать окончательный выбор места посадки из двух основных кандидатов: равнины Оксиа и долины Мавра», — говорится в сообщении.
Напомним, ExoMars-2020 — это второй этап российско-европейской миссии. В ходе первого этапа в 2016 году к Марсу на ракете «Протон-М» запустили европейский орбитальный модуль Trace Gas Orbiter c двумя российскими приборами и посадочный аппарат Schiaparelli, разбившийся при посадке 19 октября 2016 года.
Новый этап предполагает более широкое участие российской стороны. Посадочная платформа, сборка которой ведется подмосковным НПО имени Лавочкина, будет оборудована 11 российскими и двумя европейскими научными приборами.
К настоящему времени готовы почти все габаритные и тепловые макеты приборов, летные образцы должны появиться в начале следующего года. Запуск должен состояться между 25 июля и 13 августа 2020 года, когда взаимное положение планет позволит добраться от Земли до Марса за кратчайшее время.
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