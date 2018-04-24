Россия спрогнозировала реакцию Ирана на новые требования «четверки»

«В условиях, когда Тегеран добросовестно выполняет взятые на себя обязательства, вряд ли можно ожидать, что он ни с того, ни с сего позитивно отреагирует на новые требования», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Ульянов также отметил необходимость узнать, предусматривают ли предложения «четверки» какие-либо позитивные стимулы для Ирана, или же они представляют собой «улицу с односторонним движением», предполагая только очередные уступки со стороны Тегерана.

Ранее во вторник стало известно, что США и европейские участники «шестерки» по Ирану выработали условия, на которых американский президент Дональд Трамп останется в соглашении по атому. В то же время американо-европейские договоренности предполагают, что иранское ядерное соглашение не будет изменено.

Трамп неоднократно критиковал заключённую с Ираном сделку и намеревался выйти из неё, если соглашение не удастся «исправить». В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему предстоит в очередной раз продлить режим снятия санкций.