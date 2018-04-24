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Россия спрогнозировала реакцию Ирана на новые требования «четверки»
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Россия спрогнозировала реакцию Ирана на новые требования «четверки» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов во вторник оценил вероятность позитивной реакции Ирана на новые требования «четверки» (США, Франции, Великобритании и Германии) как маловероятную.
«В условиях, когда Тегеран добросовестно выполняет взятые на себя обязательства, вряд ли можно ожидать, что он ни с того, ни с сего позитивно отреагирует на новые требования», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Ульянов также отметил необходимость узнать, предусматривают ли предложения «четверки» какие-либо позитивные стимулы для Ирана, или же они представляют собой «улицу с односторонним движением», предполагая только очередные уступки со стороны Тегерана.
Ранее во вторник стало известно, что США и европейские участники «шестерки» по Ирану выработали условия, на которых американский президент Дональд Трамп останется в соглашении по атому. В то же время американо-европейские договоренности предполагают, что иранское ядерное соглашение не будет изменено.
Трамп неоднократно критиковал заключённую с Ираном сделку и намеревался выйти из неё, если соглашение не удастся «исправить». В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему предстоит в очередной раз продлить режим снятия санкций.
В июле 2015 года Тегеран и «шестёрка» международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.
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