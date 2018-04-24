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Школьник «романтично» пошутил про чернокожих и разгневал пользователей сети
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Школьник «романтично» пошутил про чернокожих и разгневал пользователей сети 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Подростку из Флориды по имени Ноа Кроули (Noah Crowley) пришлось извиняться за плакат, с помощью которого он пригласил подругу пойти с ним на выпускной бал. Пользователи соцсетей сочли его поступок проявлением расизма. Об этом сообщает местный американский телеканал 10NEWS.
Девушка по имени Изабелла выложила в свой аккаунт в Snapchat фото парня с плакатом. На нем была надпись: «Если бы я был черным, я бы собирал хлопок, но я белый, поэтому я выбираю тебя на выпускной бал». Она сопроводила публикацию «влюбленными» смайликами.
Пользователи Twitter разглядели в романтическом приглашении проявление расизма. «Это Ноа Кроули, учащийся старшей школы Ривервью. Кажется, ему незнакома история Америки. РАСИЗМ ЭТО ПРОБЛЕМА. Ему определенно нельзя разрешать идти на выпускной», — призвал один из комментаторов. Этот пост стал наиболее распространенной реакцией на поступок парня — его ретвитнули более 13 тысяч раз.
«Почему она отреагировала сердечками на фото, она тоже считает этот ужас милым и трогательным. Невежество», — отреагировал другой подписчик. «Тот факт, что никто не сказал ему, что это неправильно, в течение всего процесса создания плаката, ВКЛЮЧАЯ девушку, которая согласилась, — это огромная проблема, которая заставляет меня страдать», — написал третий комментатор.
Администрация школы, в которой учится Кроули, осудила его поступок и пообещала провести профилактические беседы с учениками, посвященные теме важности взаимоуважения. Герой снимка в итоге принес извинения в эфире местного канала.
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