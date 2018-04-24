Закрыть нельзя открыть: новоуренгойский ТРЦ «Солнечный» получил гарантии от властей

Главный торгово-развлекательный центр Нового Уренгоя все-таки не закроют завтра, 25 апреля, как ранее заявляли представители компании «Норд», под управлением которой находится ТРЦ.

По словам представителя УК Константина Кийко, решение не останавливать деятельность принято после того, как компания получила «гарантии безопасности от администрации Нового Уренгоя и правоохранительных органов ».

— В условиях поддержки со стороны власти и силовых структур, мы можем быть уверены, что люди в нашем торговом центре будут в безопасности. На объекте сложилась беспрецедентная ситуация, которая вынудила нас к закрытию «Солнечного», мы не имели морального права подвергать гостей даже небольшой опасности, — прокомментировал Константин Кийко.

Информация о закрытии крупнейшего в регионе молла появилась в соцсетях вечером 23 апреля. Позже УК «Норд» распространила заявление о том, что приостановит работу «Солнечного» «в связи с угрозой безопасности для посетителей и арендаторов». В релизе сообщалось об угрозах со стороны бывших работников группы компаний «Анкор», строившей объект.