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В Калининграде планируют отменить автобусный маршрут №101 до Гурьевска
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В Калининграде планируют отменить автобусный маршрут №101 до Гурьевска 

АиФ 29 минут назад
Фото: АиФ
В Калининграде планируют отменить автобусный маршрут №101 до Гурьевска, сообщает портал «Клопс.ру» со ссылкой на региональное министерство развития инфраструктуры.
Причиной называют наличием на пути общественного транспорта двух участков, где затруднено движение: около поселка Васильково и на пересечении улиц Дзержинского и Емельянова. Из-за этого автобус постоянно опаздывает.
Вместо этого планируется ввести новый маршрут №102, который должен будет курсировать от ул. Артиллерийской до поселка Луговое. Также планируется продлить маршрут автобуса №44 до посёлка Луговое (по маршруту №103). По предварительным расчетам, стоимость проезда снизится более чем на треть.
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