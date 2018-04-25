В Калининграде планируют отменить автобусный маршрут №101 до Гурьевска

Калининграде планируют отменить автобусный маршрут №101 до Гурьевска, сообщает портал «Клопс.ру» со ссылкой на региональное министерство развития инфраструктуры.

Причиной называют наличием на пути общественного транспорта двух участков, где затруднено движение: около поселка Васильково и на пересечении улиц Дзержинского и Емельянова. Из-за этого автобус постоянно опаздывает.

Вместо этого планируется ввести новый маршрут №102, который должен будет курсировать от ул. Артиллерийской до поселка Луговое. Также планируется продлить маршрут автобуса №44 до посёлка Луговое (по маршруту №103). По предварительным расчетам, стоимость проезда снизится более чем на треть.