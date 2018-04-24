Минтранс против передачи Росатому полномочий по администрированию Севморпути

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Минтранс РФ против передачи Росатому полномочий по выдаче разрешений на плавание по Северному морскому пути, которые госкорпорация пытается получить в рамках наделения ее функциями единой структуры по развитию этого морского пути. Об этом сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Виктор Олерский.

"У нас с Росатомом единственное разногласие — это администрирование Севморпути — кто выдает разрешение на плавание по Северному морскому пути. Сегодня администрацию Севморпути осуществляет подведомственное учреждение «Росморречфлота». Мы считаем, что это регулятивная функция, они (Росатом) считают, что так будет удобнее (если Росатом будет выдавать разрешение на проходку — прим. ред.), потому что «Атомфлот» тоже флотовладелец", — сказал он.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что наделение Росатома компетенциями инфраструктурного оператора Северного морского пути предусматривает, что госкорпорация будет отвечать за судоходство, навигацию, порты, энергетику Севморпути.

Отмечалось также, что в рамках наделения госкорпорации статусом оператора Северного морского пути, Росатом будет также владеть портовой инфраструктурой. Замглавы Минтранса отметил, что ведомство не против владения Росатомом портовой инфраструктурой Северного морского пути, но в том случае, если речь идет о строительстве новых причалов и портов. «Естественно, и мы абсолютно поддерживаем, если Росатом будет сам строить и сам владеть (портовой инфраструктурой — прим. ред.). Ради бога», — сообщил Олерский.

Он заметил, что к настоящему времени в Арктике появляется частная портовая инфраструктура, построенная не за счет бюджетных средств, например порт "Новатэка" в Сабетте, также есть порты и причалы, которые ранее были переданы в долгосрочную аренду. Передача таких объектов Росатому будет затруднена.

"У нас практически все причалы сданы в долгосрочную аренду. Они находятся в хозяйственном ведении ФГУП «Росморпорт» и переданы в аренду хозяйствующим субъектам. Понятно, что возврата, если субъект хозяйствует нормально, точно не будет. Это точно не пройдет", — добавил замминистра.

"По сути дела — наша позиция, что должен быть принцип двух ключей, — регуляторика наша, а хозяйственные функции Росатома. Но при этом хочу сказать, что не стоит забывать, что есть третий игрок и он все-таки главный — это бизнес. У него тоже надо спросить, что он хочет", — подчеркнул Олерский.

Судьба законопроекта

Замминистра при этом отметил, что в целом расхождений при подготовке законопроекта о наделении Росатома полномочиями, необходимыми для импульсного развития Арктики, между Минтрансом и госкорпорацией нет. «Мы практически везде сходимся», — сказал он.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во вторник в рамках заседания президиума государственной комиссии по вопросам развития Арктики сообщил, что законопроект о наделении Росатома функциями единой структуры по развитию Северного морского пути прошел все согласительные процедуры и в ближайшее время будет внесен правительством в Госдуму

Ранее президент РФ Владимир Путин , выступая на форуме «Арктика — территория диалога», поручил правительству проработать вопрос о создании отдельной структуры, ответственной за развитие Севморпути. Главное направление развития Северного морского пути связано с обеспечением вывоза минерального сырья и напрямую зависит от реализации инвестиционных проектов по добыче минеральных ресурсов (в общей сложности 15 действующих и перспективных проектов, 11 из которых связаны с освоением нефти и газа, 4 — руд и угля). Транзит в ближайшей и среднесрочной перспективе будет дополнительным бонусом, его роль в грузопотоке Севморпути будет незначительной.

В акватории Севморпути действуют восемь линейных ледоколов, четыре из которых атомные ("50 лет Победы", «Ямал», «Таймыр», «Вайгач»), остальные — дизель— электрические ("Адмирал Макаров", «Красин», «Капитан Хлебников» и «Капитан Драницын»).