МЧС России испытало новые образцы техники и снаряжения в Арктике 

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Сибирские спасатели испытали новые образцы техники и экспериментальное снаряжение в арктическом климате в ходе тренировки за полярным кругом в Красноярском крае, где отрабатывались действия при проведении поисково-спасательных работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.
"По сценарию тренировки, группа туристов не вышла в установленное время на связь, маршрут спасателям известен, но поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями. Для проведения поисково-спасательных работ задействовали 15 единиц техники в арктическом исполнении: аварийно— спасательный автомобиль на шасси "Камаз", два внедорожника TREKOL, современные отечественные снегоходы. Вся эта техника оснащена прицепами для транспортировки", — отметили в пресс-службе СРЦ.
Заместитель начальника Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС Игорь Капитанец в свою очередь сообщил, что у спасателей есть и необходимая спецодежда, которая прошла успешные испытания зимой. Она позволяет работать в условиях низких температур, до минус 50 градусов.
В ходе тренировки специалисты МЧС не только испытали новую технику и оснащение, но и отработали действия по развертыванию полевого лагеря в тундре, ориентированию с применением приборов навигации, оказанию первой помощи и эвакуации пострадавшего с места ЧП. «В суровых условиях Арктики крайне важно обеспечить максимально быстрое реагирование спасательных сил, поэтому мы уделяем внимание комплексу вопросов — качеству работы дежурно-диспетчерских служб, которые отслеживают оперативную обстановку в регионе, взаимодействию органов местного самоуправления со старостами населенных пунктов, рассматриваем все возможности организации надежной связи в северных широтах, тренируем боеготовность своих подразделений, так как специфика природно-климатических условий диктует свои правила», — сообщил временно исполняющий должность первого заместителя начальника СРЦ МЧС генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев.
Для безопасного освоения Арктики и эффективной реализации экономических проектов МЧС России формирует в регионе систему комплексной безопасности по ряду направлений, в том числе при проведении поисково— спасательных работ, поэтапно развивая группировку сил и совершенствуя систему управления рисками. Для арктической зоны характерны в основном техногенные чрезвычайные ситуации: транспортные и технологические аварии, нарушения в системе коммунального хозяйства, повреждения на трубопроводах. «Но в последние годы все чаще фиксируем происшествия с туристами экстремальных видов. Это лыжные и вездеходные переходы, полеты на воздушных шарах, парашютные прыжки на Северный полюс, плавания по Северному морскому пути», — пояснил начальник Дудинского Арктического поисково— спасательного отряда МЧС России Андрей Саенко.