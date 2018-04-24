Кавказский союз: как Дудаев хотел объединить народы Кавказа

Пять лет Джохар Дудаев являлся президентом непризнанного государства Ичкерия. Существует мнение, что после окончания войны чеченский лидер хотел сформировать под своим началом блок кавказских держав, который бы претендовал на ведущую геополитическую силу в регионе.

Диктатор чести

Свою политическую деятельность в Чечне Дудаев начал бурно. Он зачитал перед народом обращение, назвав руководство республики «преступниками, взяточниками, казнокрадами». Позднее Верховный Совет Чечни был жестко разогнан сторонниками Дудаева. В результате инцидента пострадали около 40 депутатов, а председатель Грозненского горсовета, выкинутый дудаевцами в окно, и вовсе погиб. Однако коррупционную систему полностью истребить не удалось — министры продолжали красть. Дудаеву пришлось сменить три кабинета министров, чтобы казнокрады утихомирились. Оторванные от кормушки, они отправились в Москву упрашивать Кремль свергнуть дудаевский режим в Чечне.

Летом 1993 года Дудаев распустил чеченский парламент и ввел прямое президентское правление, став фактически диктатором республики. Он тогда заявлял: «Для того чтобы Чечня стала подлинно независимой, мы должны пожертвовать 70% чеченцев в будущей войне». Жертвы действительно были, но не чеченские. При Дудаеве расцвел настоящий геноцид русского населения республики: по некоторым оценкам, в довоенное время там были убиты свыше 200 тысяч русских. [С-BLOCK]

Будущее Чечни Дудаев видел не только без России , но и без русских. По мнению аналитиков, его политику характеризовали два фактора: жесткий прессинг оппозиционеров и стремление Чечни доминировать на Северном Кавказе.

Некоторыми Дудаев воспринимался как готовый лидер движения исламского фундаментализма. На эту мысль наводили действия главы Чечни: от запрещения практики мужчин-гинекологов до настойчивых контактов с главами мусульманских республик бывшего СССР и исламским миром зарубежья. Однако в тейповой системе Дудаев, еще и не владевший чеченским языком, был чужеродным элементом. Редактор газеты «Свобода» Леча Яхъяев так высказывался о нем: «Он не такой, как мы все. За душой у него ни гроша, не стоит за ним и мощный семейно-родовой клан, и самое страшное — он честен». Супруга бывшего президента Алла Дудаева говорила, что он как бык должен был пробивать барьер непонимания, чтобы другим было легче. «Когда он увидел, что народ отвечает ему твердой любовью, его любовь усилилась», — вспоминала Дудаева. Для этого Дудаев, по словам экспертов, использовал два взаимоисключающих политических приема — силовой и демократический, проявляя качества человека с военной косточкой, он в тоже время стремился установить некое равноправие в обществе.

Кавказский союз

И все-таки большинство аналитиков уверены, что ислам в политике Дудаева был лишь ширмой. Главная задача чеченского президента заключалась в поиске в мусульманском мире союзников для борьбы за гегемонию Чечни на Кавказе. Речь шла о создании некоего «Содружества государств и народов Великого Кавказа», которое должно было быть готовым к столкновению с метрополией-Россией.

Вот что говорил сам Дудаев: «Мы не забываем о том, что на нас лежит ответственность за судьбу братских нам народов Кавказа. Объединение народов Кавказа в единое сообщество равноправных единственно верный и перспективный путь в будущее».

Для достижения поставленных целей Дудаев шел на сближение с лидерами закавказского региона, оказывая им всевозможную поддержку. Когда в январе 1992 года был свергнут президент Грузии Звиад Гамсахурдия , Дудаев отправил за ним самолет, а затем разместил его в своей грозненской резиденции. [С-BLOCK]

В феврале Дудаев и Гамсахурдия обнародовали проект формирования «Союза военных сил Закавказья» — объединения всех северокавказских и закавказских государств в лигу независимых от России республик. К проекту Дудаев привлек и лидера народного фронта Азербайджана Абульфаза Эльчибея, который пришел к власти в стране в результате госпереворота.

Не гнушался Дудаев общения и с пророссийски настроенными политиками. Он предложил новому грузинскому лидеру Эдуарду Шеварднадзе создать антироссийский союз и выступить по этому поводу с совместным заявлением. Президент Грузии ответил отказом.

Надеялся Дудаев и на хорошие экономические перспективы: «Мы намерены перейти на собственные деньги, ведь у нас богатая земля, по запасам полезных ископаемых, плодородию почвы, климату мы едва ли не самые богатые в мире». Стоит заметить, что значительный доход в бюджет Чечни приносила продажа нефти, которой республика торговала более чем с сотней стран мира.

Кувейт. Помощь из вне Впрочем, объективные показатели экономики Чечни свидетельствовали о менее радужном положении дел. Несмотря на то что непризнанное государство было, по сути, монополистом в производстве авиационных масел и обеспечивало им страны СНГ более чем на 90%, около 200 тысяч трудоспособных граждан Чечни не имели работы. В некоторых населенных пунктах безработица доходила до отметки 90%. Именно поэтому Дудаев рассчитывал на помощь зарубежных государств (в первую очередь монархий Персидского залива) в реорганизации нефтяной промышленности и надеялся на предоставление с их стороны кредитов. С этой целью он посетил Саудовскую Аравию

Помимо обсуждения экономических вопросов на встрече с лидерами указанных стран Дудаев выдвинул предложение об установлении дипломатических отношений на уровне послов. Монархи уклончиво ответили, что для признания независимости Ичкерии им нужна консультация с властями России и США . Хотя руководители арабских стран всячески демонстрировали свое расположение к Дудаеву, на конфликт с Москвой они идти не желали. Позднее президент Чечни совершил визит и в Соединенные Штаты. По официальной информации, целью визита было установление контактов с американскими предпринимателями для совместной разработки чеченских нефтяных месторождений.

Марионетка

Часть экспертов не склонна рассматривать Дудаева как самостоятельную политическую фигуру. По их мнению, он был завербован КГБ еще в советское время. «Контора» якобы была заинтересована в дестабилизации ситуации в Чечне и использовала националистическое движение как таран против партийной номенклатуры. По словам блогера Василия Смирнова, «московские кукловоды» отдали Дудаеву весьма специфическую роль в намечающемся гешефте под названием «распродажа России», и он справился с ней неплохо. С подачи московских партнеров, пишет Смирнов, за рериод президентства Дудаева было проведено множество афер, принесших их организаторам миллиарды долларов.

Как сообщал один из министерских работников Чечни того времени Абдулбек Даудов, нефть регулярно поступала в Чечню по нефтепроводам, а потом перерабатывалась и уходила на экспорт. Полученные же деньги распределялись между боссами из Москвы и чеченскими лидерами. [С-BLOCK]

Мечтая об экономическом процветании Чечни, Дудаев на самом деле превратил ее в перевалочный пункт контрабандистов. По свидетельству министра информации республики Руслана Мартагова, вплоть до лета 1994 года на аэродром Грозного каждую ночь приземлялись тяжелые транспортные самолеты. Сотрудники аэропорта к их обслуживанию не допускались, вместо них работали какие-то люди из президентского дворца, приезжавшие за полчаса до приземления транспорта. Содержимое самолетов, по словам Мартагова, перегружалось либо в Ту-134, либо в крытые Камазы и исчезало в неизвестном направлении.

По мнению политологов, начиная с 1993 года Дудаев стал постепенно выходить из-под контроля своих московских покровителей. Пешка захотела быть ферзем. По этой причине карьера объединителя кавказских народов и реформатора Чечни быстро завершилась.