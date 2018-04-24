«А вы бы сами на это пошли?»: Саша Артемова задумалась, на что готовы люди ради денег

Александра Артемова решила провести опрос в свое микроблоге. Она спросила у подписчиков, были бы они готовы на неделю стать людьми без определенного места жительства, если бы им заплатили за это немалые деньги. Странный вопрос озадачил фолловеров, и они задали девушке встречный.

Александра Артемова не отличается активным ведением своего Инстаграма в качестве блогера. Чаще девушка просто публикует фотоснимки с супругом или демонстрирует себя, представая перед объективом во всей красе. Но в этот раз экс-участница «Дома-2» решила провести опрос среди подписчиков. «Готов (а) ли ты стать бомжом на неделю: без еды, без дома, без денег за 700$?» Саша задала довольно странный, по мнению фолловеров, вопрос. Они признались, что не поняли, почему молодой девушке пришли на ум такие мысли, однако охотно ответили ей в комментариях под публикацией. Подписчики поспешили узнать в Артемовой, что бы она сама сделала, если бы ей предложили такой вариант, на что она смело ответила, что попробовала бы.

Мнения интернет-пользователей разделились: кто-то признался, что с легкостью бы погрузился в мир безденежья и бродяжничества ради неплохого гонорара и хорошего времяпрепровождения затем, другие заверили, что их честь дороже любых денег. Между пользователями Инстаграма зародился спор. Сделавшие выбор в пользу денег заявили, что гордые комментирующие просто скрывают свое истинное желание и на самом деле были бы готовы стать бездомными ради крупной суммы. «А почему именно 700?» «А вы бы сами на это пошли?» «Хм.. ну на неделю нет.. а вот на дня три с легкостью!» «Это маленькая сумма. Я за эту неделю лучше бы заработал столько, чем бездельничал» «Ой да я б с удовольствием! Классно ж быть бездомным за 42 тысячи!» «Да конечно, а почему бы нет?» «Странный вопрос, почему вы им задались?» «Классная альтернатива отдыху! Разнообразие!» «Зато будет что вспомнить, и денежки в семью принесу! „Мне почему-то стало смешно от вашего опроса! Я думаю, вы просто хотели понять сколько продажных людей среди ваших подписчиков“

В общем, большую часть интернет-пользователей Саша Артемова скорее развеселила своим постом, и они не восприняли его всерьез. А недавно обитателей рунета рассмешил стиль Александры. Сапоги, которые девушка подобрала к своему наряду, показались фолловерам нелепыми, и они раскритиковали девушку за безвкусный выбор одежды.

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