Необычные и удивительные пешеходные мосты со всего мира

В современном мире власти пытаются обеспечить пешеходам максимально комфортную среду, в связи с чем все чаще в мегаполисах появляются целые мосты для передвижения пешком. Многие из них отличаются необычными архитектурными решениями и наличием современных технологий.

По всей стране располагаются технически инновационные объекты, и даже пешеходные мосты власти решили сделать современными и модернизированными. В Шанхае , к примеру, глаза радует мост, построенный над оживленным перекрестком. Подняться на него можно посредством лестницы, эскалатора и даже лифта. Грузия

Мост Мира, который разместился в Тбилиси , считается одной из визитных карточек столицы, но некоторые местные считают объект уродливым, заявляя, что он портит виды. Дело в том, что конструкция установлена в исторической части города, но ночью она подсвечивается светодиодами, что не вписывается в атмосферу данного района. Также в Грузии можно найти еще один пешеходный мост протяженностью 540 м, соединяющий два берега реки Ингури. Впрочем, местные недовольны и этой постройкой, поскольку она частично выполнена из дерева. Сингапур

Многие эксперты считают мост-дракон красивейшим среди подобных объектов в мире, поскольку формой походит на традиционного для Поднебесной карнавального дракона. Само сооружение выполнено из железа и дерева, а также здесь можно не только устроить прогулку, но и отдохнуть на скамейках и заниматься активными видами спорта. В Сингапуре также расположен необычный мост-ДНК, который получил свое название из-за двойной спирали. Нидерланды

В городе Пюрмеренд располагается изогнутый мост, который также называют «мостом Мебиуса». Он соединяет между собой историческую часть города с относительно современным районом, а его наивысшая точка разместилась на высоте порядка 12 м. В Роттердаме , между тем, можно найти еще один интересный мост, который известен во всем мире. Эта конструкция не может похвастаться красотой или необычными архитектурными решениями, но он известен из-за того, что был построен благодаря добровольным взносам. Германия

В городе Оберхаузен можно найти нестандартный мост для пешеходов, который обернут одной спиралью, насчитывающей почти 500 колец. Этот объект имеет длину 406 м и размещается над рекой, соединяя один из ее берегов с островом посередине. Проект разработал художник Тобиас Ребергер , который задумал, что граждане смогут использовать его для неторопливых прогулок, во время которых можно будет любоваться окрестностями. Швеция

В Сёльвесборге в 2012 закончили строительство самого длинного моста Европы, который растянулся на 760 м. Здесь могут свободно перемещаться не только пешеходы, но и любители велопрогулок, а ночью мост красиво освещается светодиодами разных цветов. Британия