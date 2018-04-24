Постпред России рассказал о странах, готовых поддержать СВПД по Ирану

Российско-китайский проект основан на тексте СВПД и резолюции СБ ООН 2231. В принципиальном плане Москва готова учитывать возможные поправки заинтересованных партнеров, но «не будет принимать во внимание недобросовестные попытки размыть текст или внести в него формулировки, выходящие за рамки элементарных соображений поддержки СВПД».

Ульянов подчеркнул, что Россия на постоянной основе ведёт работу по мобилизации международной поддержки «ядерной сделки» как в публичном пространстве, там и по дипломатическим каналам.

"В этой связи на открывшейся вчера в Женеве сессии подготовительного комитета обзорной конференции ДНЯО Россия и Китай анонсировали проект совместного заявления в поддержку СВПД. Проведённый нами в Вене на прошлой неделе предварительный зондаж показал, что немало стран были бы готовы стать соавторами этого документа. Принятие такого заявления от имени широкого круга государств было бы особенно важно именно сейчас, в критический для СВПД момент", — заявил Ульянов.