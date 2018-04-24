Роман Танчук претендует на место в Заксобрании Нижегородской области

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе РИК НРО «Единая Россия», Танчук подал заявление на участие в процедуре предварительного голосования по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6.

«На мой взгляд, один из самых важных, определяющих этапов предварительного голосования — это встречи с избирателями и участие в дебатах. Именно в процессе этих дискуссий всем нам предстоит высказать свое видение по самым актуальным для жителей Канавинского района вопросам: медицина, образование, ЖКХ, комфортная и безопасная городская среда. Очень надеюсь, что в результате мы сможем сформировать четкую и понятную программу позитивных действий. А вот кому доверить ее реализацию, кто будет представлять «Единую Россию» на выборах — решат канавинцы 3 июня, в Единый день предварительного голосования», — отметил Роман Танчук.