Ещё
Оренбурженка сожгла дом сожителя, застав его с любовником
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оренбурженка сожгла дом сожителя, застав его с любовником 

360tv.ru 1 час назад
49‐летнюю жительницу Оренбурга суд приговорил к году колонии-поселения за то, что она спалила дом бывшего любовника, застав его в постели с мужчиной. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на «Новости Оренбурга».
В ноябре прошлого года подсудимая, вернувшись домой, застала своего сожителя в постели с любовником. В приступе ревности она подожгла дом.
Суд обязал ревнивицу выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. Помимо этого, она проведет год в  колонии-поселении
В январе текущего года в Казахстане
36-летняя
женщина кастрировала своего парня за телефонную переписку.
360tv.ru: последние новости
Страны G7 обвинили Россию в дестабилизации Россия и США организуют телемост в честь значимой встречи на Эльбе Бортпроводница облила пассажирку горячим чаем и не извинилась
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня46
«Газпром» готов «добить Украину»250
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ473
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии97
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»56
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Европа
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение