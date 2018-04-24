Оренбурженка сожгла дом сожителя, застав его с любовником

49‐летнюю жительницу Оренбурга суд приговорил к году колонии-поселения за то, что она спалила дом бывшего любовника, застав его в постели с мужчиной. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на «Новости Оренбурга».

В ноябре прошлого года подсудимая, вернувшись домой, застала своего сожителя в постели с любовником. В приступе ревности она подожгла дом.

Суд обязал ревнивицу выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. Помимо этого, она проведет год в колонии-поселении

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