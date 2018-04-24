Сельхозкооператив в Егорьевске привлекли к ответственности за неуплату штрафа

Сельскохозяйственный производственный кооператив в подмосковном городском округе Егорьевск , не оплативший в срок штраф за ненадлежащее содержание земли, оштрафовали повторно, при этом суд снизил сумму штрафа в связи с тяжелым финансовым положением учреждения, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям.

СПК «Лесные дали», являющийся собственником двух земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 38,4 гектара (Егорьевск, Московская область ), привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административных штрафов на общую сумму 800 тысяч рублей. Однако в установленный срок штрафы не были оплачены. За неуплату штрафов в срок в отношении кооператива управление составило протоколы об административных правонарушениях.

«В апреле 2018 года решением мирового суда постановление управления по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ в отношении СПК «Лесные дали» изменено путем снижения размера административного штрафа с 1,6 миллиона рублей до 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Ранее проведенная инспекторами ведомства проверка выявила невыполнение обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой и водной эрозии, что привело к зарастанию участков древесно-кустарниковой растительностью. Владелец земель также не проводил необходимые агротехнические мероприятия.