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Сельхозкооператив в Егорьевске привлекли к ответственности за неуплату штрафа
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Сельхозкооператив в Егорьевске привлекли к ответственности за неуплату штрафа 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сельскохозяйственный производственный кооператив в подмосковном городском округе Егорьевск, не оплативший в срок штраф за ненадлежащее содержание земли, оштрафовали повторно, при этом суд снизил сумму штрафа в связи с тяжелым финансовым положением учреждения, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
СПК «Лесные дали», являющийся собственником двух земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 38,4 гектара (Егорьевск, Московская область), привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административных штрафов на общую сумму 800 тысяч рублей. Однако в установленный срок штрафы не были оплачены. За неуплату штрафов в срок в отношении кооператива управление составило протоколы об административных правонарушениях.
«В апреле 2018 года решением мирового суда постановление управления по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ в отношении СПК «Лесные дали» изменено путем снижения размера административного штрафа с 1,6 миллиона рублей до 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Ранее проведенная инспекторами ведомства проверка выявила невыполнение обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой и водной эрозии, что привело к зарастанию участков древесно-кустарниковой растительностью. Владелец земель также не проводил необходимые агротехнические мероприятия.
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