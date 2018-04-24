Испанская компания хочет построить первую в Астраханской области ветровую электростанцию

АСТРАХАНЬ , 24 апреля. / ТАСС /. Испанская компания Elawan energy рассчитывает начать в 2019 году строительство первой в Астраханской области ветровой электростанции. Ее мощность составит 100 МВт, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе губернатора региона.

"В конце мая — начале июня пройдет тендер по отбору проектов возобновляемых источников энергии в России . На него испанская Elawan energy выставляет программу по созданию ветроэлектрической станции в Астраханской области мощностью 100 МВт. Это будет первая ветровая станция в регионе и первый проект по созданию ветро-бизнеса в России для компании", — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что во вторник руководитель по развитию бизнеса испанской компании Elawan energy Игнасио Шмидт обсудил подробности создания ветровой электростанции с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным . В частности, представитель инвестора отметил, что если тендер будет выигран, строительство станции начнется в 2019 году. Шмидт также добавил, что уже побывал на месте планируемой стройки и изучил характеристики ветра в области — «они оптимальные для работы ветроэнергоустановок».

"Многие думают, что, чем сильнее ветер, тем больше энергии можно выработать, но на самом деле это не так. Гораздо важнее, чтобы ветра были постоянными, без резких порывов", — приводит слова Шмидта пресс-служба.

Бразилии, Мексике, Испании, Бельгии, Польше, Турции. Испанская Elawan energy управляет ветровыми и мини— гидропроектами мощностью 479 МВт в семи странах — США