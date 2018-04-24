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В Омске прояснили темные места адсорбции
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В Омске прояснили темные места адсорбции 

Чердак 1 час назад
Фото: Чердак
Исследователи из Омского государственного технического университета (ОмГТУ) построили решеточную модель и исследовали поведение двухкомпонентной газовой смеси при ее осаждении на поверхность твердого тела. Полученные данные иллюстрируют практически все возможные варианты взаимодействия молекул на плоскости и могут быть полезны для истолкования результатов экспериментов в самых разных областях химической науки. Соответствующая статья опубликована в журнале Physical Chemistry Chemical Physics.
Адсорбция — это процесс повышения концентрации растворенного вещества у поверхности раздела двух фаз, например, жидкости и твердого тела или твердого тела и газа. В реальной жизни это происходит довольно часто — например, при выпадении инея. По сути адсорбция существует везде, где есть две и более фазы. Как правило, стартует адсорбция при изменении температуры, давления или еще каких-то внешних условий. Ее универсальность указывает, что точное понимание процессов адсорбции необходимо для создания эффективных каталитических и газоразделительных систем — то есть в огромном количестве промышленных процессов. Важна она и при организации процессов самосборки молекулярных структур на поверхности — для решения целого ряда нанотехнологических задач.
Однако полного понимания процессов адсорбции сейчас нет. Очень редко адсорбция касается только одного газа, осаждающегося на поверхности твердого тела. Как правило, речь идет сразу о двух или даже более газах. И здесь становится очень важно знать, где именно осядут молекулы одного газа, и где второго. Рассредоточатся ли они равномерно, или же вещества будут образовывать какие-либо группы.
Адсорбцию двух газов легче всего представить через аналогию. Если в воздухе летают воробьи и синицы, то внутри своего вида они активно контактируют: конкурируют, ведут ухаживание или еще как-то взаимодействуют, однако между собой синицы с воробьями при этом взаимодействуют главным образом случайно. При изменении условий — повышении температуры или увеличении количества птиц — они опускаются на землю, «адсорбируются» на ее поверхности. Там им необходимо разместиться так, чтобы нормально взаимодействовать с особями своего, а не чужого вида. Происходит самопроизвольное перемещение, сопровождающееся разного рода контактами друг с другом, и логично, что каждый стремится затратить на это как можно меньше энергии. В конце концов, каждая птица находит себе место, но распределение это очень сложно предсказать заранее. Для орнитологов это не проблема, а вот в каталитической химии сценарий распределения пары газов необходимо знать заранее.
Авторы новой работы провели полный анализ поведения модели адсорбции смеси двух газов, оседающих на поверхность решетки с «квадратными» ячейками. Модель была основана на допущении, что адсорбированные молекулы одного типа реализуют все возможные варианты взаимодействия друг с другом, но никак не реагируют на молекулы другого типа. Параметры модели были исследованы и при абсолютном нуле и при конечных температурах (в данной работе -173 градуса по Цельсию). Причем фазовое поведение модели в обеих ситуациях было качественно одинаково, то есть выпадение газа на поверхность решетки шло при сходных условиях.
В итоге исходно простая модель продемонстрировала богатое разнообразие поведения адсорбционного слоя молекул газовой смеси при изменении внешних условий. В некоторых областях адсорбционной плоскости собирались «шарики» исключительно молекул первого или второго газа — без смешивания между собой. В других локациях вообще не оказалось ни одной молекулы. Впрочем, оба этих сценария были не очень частыми и дали не самые интересные результаты.
А вот те случаи, в которых возникли смешанные группы адсорбированных молекул позволили узнать много нового. Так, все смешанные группы оказались особым образом упорядоченными скоплениями — со структурой, главным образом заданной структурой решетки, на которую шла адсорбция. Благодаря этому модель дала химикам понимание — какая энергетическая выгода позволяет соседствующим молекулам разных типов (в конкретном взаимном расположении) организовывать заданные группы при тех или иных параметрах среды.
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