Мэрия Москвы предложила оппозиционерам два варианта проведения акции 5 мая

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Власти Москвы согласовали оппозиционерам (сторонникам блогера Навального) проведение акции 5 мая. На выбор предоставлено два варианта места митинга и шествия, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Оппозиционеры 20 апреля подали в мэрию заявку на организацию 5 мая шествия от площади Тверской Заставы до Охотного ряда, д. 2 с последующим проведением митинга. Заявленное количество участников — до 15 тыс. человек.

"Организаторам предложены две площадки для проведения акции 5 мая. Первая — проведение шествия с 15:00 до 16:00 на ул. Перерва до ул. Люблинская, и с 16:00 до 18:00 митинг у памятника «Солдату Отечества». Вторая — проведение шествия по ул. Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро «Щукинская» и митинга на проезжей части на ул. Маршала Василевского напротив дома 13", — сказал собеседник агентства.