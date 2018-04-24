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Мэрия Москвы предложила оппозиционерам два варианта проведения акции 5 мая
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Мэрия Москвы предложила оппозиционерам два варианта проведения акции 5 мая 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали оппозиционерам (сторонникам блогера Навального) проведение акции 5 мая. На выбор предоставлено два варианта места митинга и шествия, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Оппозиционеры 20 апреля подали в мэрию заявку на организацию 5 мая шествия от площади Тверской Заставы до Охотного ряда, д. 2 с последующим проведением митинга. Заявленное количество участников — до 15 тыс. человек.
"Организаторам предложены две площадки для проведения акции 5 мая. Первая — проведение шествия с 15:00 до 16:00 на ул. Перерва до ул. Люблинская, и с 16:00 до 18:00 митинг у памятника «Солдату Отечества». Вторая — проведение шествия по ул. Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро «Щукинская» и митинга на проезжей части на ул. Маршала Василевского напротив дома 13", — сказал собеседник агентства.
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