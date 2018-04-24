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Россия призвала не связывать договоренности «четверки» с сохранением СВПД
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Россия призвала не связывать договоренности «четверки» с сохранением СВПД 

РИА Новости 1 час назад
ВЕНА, 24 апр — РИА Новости. Договоренности «четвёрки» по иранской ядерной программе не должны навязываться ультимативно в качестве условия сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Издание Sueddeutsche Zeitung сообщило, что США и европейские участники «шестерки» по Ирану выработали условия, на которых президент США Дональд Трамп останется в соглашении по иранскому атому. Американо-европейские договоренности предполагают, что иранское ядерное соглашение не будет изменено.
"По слухам, достигнутые «четверкой» договоренности якобы не затрагивают напрямую СВПД. Если так, то это неплохо, но только в том случае, если новые предложения не будут ультимативным образом навязываться в качестве условия сохранения СВПД", — заявил Ульянов.
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