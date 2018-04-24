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В цветах огня и пороха. Первую тысячу георгиевских лент раздали вологжанам
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В цветах огня и пороха. Первую тысячу георгиевских лент раздали вологжанам 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Традиционная акция «Георгиевская ленточка» стартовала сегодня, 24 апреля, во всех регионах страны. В Вологде символ Победы вручали прохожим на площадях Революции и Федулова, в Кремлевском саду и у торгового центра на Окружном шоссе. До 9 мая ленточки будут раздавать добровольцы корпуса «Волонтеры Победы».
«Георгиевская лента для меня — символ Победы, праздника. Это память о наших дедах, которые воевали. Повязывать буду в виде банта, мой уже готов — его для меня сделала подруга, а вот сегодня я взяла ленту для сына. Крепить буду на одежду с левой стороны, поближе к сердцу», — рассказала вологжанка Ольга.
«Ленточка несет в себе великую память нашего народа, мои родственники не участвовали непосредственно в боевых действиях, но много работали в тылу. Часто их вспоминаем, а в эти дни особенно», — рассказала вологжанка Светлана.
Раздают ленточки в вечернее время, когда большинство жителей возвращаются домой с работы. Получить символ Победы можно 26, 28 и 29 апреля, а также 4 и 6 мая в наиболее оживленных местах города. 9 мая ленты будут раздавать на площади Революции.
«Почти 10 тысяч георгиевских ленточек мы планируем раздать в этом году, волонтеры будут работать на площади Революции, в Кремлевском саду, на площади возле ЦУМа, на площади Федулова, вблизи Дворца спорта на Конева и у ТЦ «Мармелад». Каждый будет одет в футболку белого цвета с логотипом корпуса «Волонтеры Победы. Первую тысячу лент мы уже раздали сегодня», — рассказала доброволец корпуса «Волонтеры Победы» Дарья Озерова.
С этого момента начинается активная подготовка волонтеров к 9 мая. В этом году к проведению парада Победы в областной столице привлекут 150 добровольцев в возрасте от 16 до 40 лет. Волонтерской работе начинающих добровольцев обучают «стажисты», делят на группы и распределяют ответственность.
На параде Победы волонтеры будут оказывать помощь ветеранам, сопровождать их до места и следить за их состоянием во время парада, сопровождать участников акции «Бессмертный полк». Также добровольцы пронесут по площади Революции Знамя Победы — точную копию полотнища, которое было водружено над рейхстагом.
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