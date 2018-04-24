Не С-300 единым: Сирия может умерить ударный пыл Израиля

Израиль ответит на применение Сирией российских зенитно-ракетных систем. Об этом заявил глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман

"Нам важно, чтобы вооружения, которые Россия передает Сирии, не были бы использованы против нас. Если они будут задействованы против нас, мы будем действовать против них", — сказал глава ведомства, комментируя публикации о возможности поставок в Сирию комплексов ПВО С-300.

"У нас открытая линия, мы находимся в диалоге с Россией. ​​Иногда это сложно, но диалог идет. В течение нескольких лет мы постоянно находились на связи и смогли избежать проблем в наших отношениях", — добавил Либерман.

Ответные меры Сирии

Противостояние Сирии и Израиля — это противостояние ряда арабских стран с Израилем, напоминает Борис Долгов. Израиль, как известно, захватил часть территорий арабских стран, в том числе Голанские высоты в Сирии, это признано ООН оккупацией.

Сейчас, в силу нынешнего конфликта в Сирии, того, что Россия помогает легитимному руководству Сирии бороться с радикальным исламизмом, это противостояние, усиленное тем, что Дамаск поддерживает противников Израиля, движение «Хехболла», обострилось.

"Возможные поставки Сирии систем С-300 могут представлять угрозу для Израиля. Известно, что Израиль неоднократно наносил удары по сирийским военно-промышленным объектам. Если системы будут поставлены, Сирия может использовать их против ВВС Израиля, которые пытаются бить по ним. Что правомерно, так как это право Сирии — защищать свое воздушное пространство. Израиль свои удары мотивировал тем, что в Сирии находятся иранские военные объекты, военнослужащие, в том числе военнослужащие "Хезболлы" . Это объяснение, отчасти понятное, тем не менее, нарушает международное законодательство", — сказал Долгов.

Сирийский конфликт влияет на отношения Израиля и России

В ситуации сегодняшнего сирийского конфликта мы видим противостояние стран Запада во главе с США против России, Ирана и Сирии. Израиль занимает сторону той коалиции, которая действует против Сирии, что в определенной степени меняет отношения, сложившиеся между Россией и Израилем, говорит эксперт.

"Именно сирийский конфликт проверяет эти отношения, которые могут ухудшиться. Но не думаю, что Рубикон перейден — в Израиле достаточно умелое руководство, которое адекватно оценивает ситуацию. Уверен, консенсус будет найден и Тель-Авив не будет так определенно выступать только на стороне американской коалиции", — отметил Борис Долгов.