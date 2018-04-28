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В облздраве рассказали о работе воронежских поликлиник на праздниках
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В облздраве рассказали о работе воронежских поликлиник на праздниках 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Облздрав опубликовал график работы медучреждений Воронежской области на майских праздниках.
С 29 апреля по 9 мая медицинские организации будут работать в режиме повышенной готовности. Отделения неотложной помощи будут работать в соответствии с графиком работы поликлиники:
30 апреля — по графику субботнего дня;29 апреля, 1 мая, 2 мая, 9 мая — выходные дни;3, 4, 7, 8 мая — по графику рабочего дня.
Воронежское областное патологоанатомическое бюро» и Воронежское областное бюро судебно-медицинской экспертизы будут работать: 28, 30 апреля и 2 мая.
Неотложная стоматологическая помощь будет оказываться в круглосуточном режиме в стоматологической поликлинике №4 и детской стоматологической поликлинике №2 с 29 апреля по 30 апреля с 8.00 до 8.00, с 1 по 2 мая и 9 мая также с 8.00 до 8.00.
Стационары города и области будут работать в круглосуточном режиме.
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